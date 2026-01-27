Удаленная работа лидирует. Самые популярные профессии среди украинцев (инфографика)
В 2025 году количество отзывов на объявления с предложениями работы на платформе OLX выросло на 3% по сравнению с 2024 годом.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
Разница по городам
Рынок труда в крупных городах демонстрирует разные тенденции. В Киеве за год количество отзывов на вакансии снизилось, тогда как в Харькове зафиксирован рост.
Что касается количества объявлений, наибольшее сокращение произошло в Днепре (-17%) и Одессе (-13%). В Харькове количество вакансий увеличилось на +1%.
Спрос на профессии
Среди работодателей в 2025 году заметно вырос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Также значительный рост вакансий зафиксирован для машинистов экскаватора, помощников повара, прорабов и операторов колл-центров.
Среди соискателей работы увеличилась активность в категории «Начало карьеры», преимущественно для кандидатов без опыта и студентов. Больше всего откликов поступало на вакансии помощника повара и оператора колл-центра, что совпадает с интересами работодателей.
Самые популярные и сложные для закрытия вакансии
В конце 2025 года легче всего было найти кандидатов на должности:
- менеджера интернет-магазина;
- оператора чата;
- менеджера по работе с клиентами;
- контент-менеджера;
- оператора ПК.
Эти позиции отличаются высоким количеством откликов на одно объявление, что объясняется возможностью удаленной работы.
Менее активно украинцы откликались на вакансии пекаря, технолога, автоэлектрика и стоматолога, что затрудняет закрытие таких позиций для работодателей.
Зарплаты и популярные позиции
Больше всего откликов в декабре 2025 года получили вакансии разнорабочего (строительство и облицовочные работы) и упаковщика. Для этих профессий также зафиксирован рост медианной зарплаты до 22500 грн, что на 13−15% больше, чем в 2024 году.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на budni.robota.ua писал, что в 2025 году на украинском рынке труда изменились подходы к найму работников. Сегодня рекрутеры обращают внимание на реальные достижения кандидатов, а устойчивость и гибкость сотрудников стали важнее идеального набора навыков.
