Удаленная работа лидирует. Самые популярные профессии среди украинцев (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Работники колл-центра.

В 2025 году количество отзывов на объявления с предложениями работы на платформе OLX выросло на 3% по сравнению с 2024 годом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

Разница по городам

Рынок труда в крупных городах демонстрирует разные тенденции. В Киеве за год количество отзывов на вакансии снизилось, тогда как в Харькове зафиксирован рост.

Что касается количества объявлений, наибольшее сокращение произошло в Днепре (-17%) и Одессе (-13%). В Харькове количество вакансий увеличилось на +1%.

Как за год изменилась зарплата, спрос и предложение на рынке труда, business.olx.ua

Спрос на профессии

Среди работодателей в 2025 году заметно вырос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Также значительный рост вакансий зафиксирован для машинистов экскаватора, помощников повара, прорабов и операторов колл-центров.

Среди соискателей работы увеличилась активность в категории «Начало карьеры», преимущественно для кандидатов без опыта и студентов. Больше всего откликов поступало на вакансии помощника повара и оператора колл-центра, что совпадает с интересами работодателей.

На какие должности больше вырос спрос, business.olx.ua

Самые популярные и сложные для закрытия вакансии

В конце 2025 года легче всего было найти кандидатов на должности:

менеджера интернет-магазина;

оператора чата;

менеджера по работе с клиентами;

контент-менеджера;

оператора ПК.

Эти позиции отличаются высоким количеством откликов на одно объявление, что объясняется возможностью удаленной работы.

Менее активно украинцы откликались на вакансии пекаря, технолога, автоэлектрика и стоматолога, что затрудняет закрытие таких позиций для работодателей.

Какие вакансии закрыть самое легкое и тяжелое, business.olx.ua

Зарплаты и популярные позиции

Больше всего откликов в декабре 2025 года получили вакансии разнорабочего (строительство и облицовочные работы) и упаковщика. Для этих профессий также зафиксирован рост медианной зарплаты до 22500 грн, что на 13−15% больше, чем в 2024 году.

Медианные зарплаты, business.olx.ua

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на budni.robota.ua писал , что в 2025 году на украинском рынке труда изменились подходы к найму работников. Сегодня рекрутеры обращают внимание на реальные достижения кандидатов, а устойчивость и гибкость сотрудников стали важнее идеального набора навыков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.