Повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги (разъяснение Киевтеплоэнерго)

Киевтеплоэнерго разъяснило киевлянам порядок начисления за потребленное тепло и влияние на это вынужденных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».

Со счетчиками

Дома со счетчиками тепла оплачивают фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета.

Без счетчиков

В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.

Там напоминают, что объемы тепла, потребленного Киевом в январе, были обусловлены прежде всего температурой воздуха. Среднесуточная температура составляла — 0,3°С (для сравнения — в декабре — 0,7°С). Перерывы в электроснабжении существенно не повлияли на объемы потребленного тепла Киевом в январе.

Это объясняется тем, что из-за отсутствия электричества в течение четырех часов батареи и вода в домовом контуре охлаждаются, температура теплоносителя падает почти в два раза.

Есть ли экономия

После возобновления электроснабжения дом начинает резко «подбирать» тепло, чтобы согреть внутридомовую систему до начальных параметров. Такие скачки происходят каждый раз при выключении света. Соответственно, существенной экономии по сравнению со стабильным потреблением или нет, или она минимальна.

Около 90% многоэтажек Киева имеют домовые счетчики тепла, фиксирующие фактически потребленные объемы тепла. Соответственно клиенты платят за потребленные домом гигакалории.

Остальные дома, где технически невозможно установить прибор учета, стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха.

В условиях аварийных отключений электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры при начислениях за тепло домам без счетчиков учитываются собственные данные о перерывах в работе теплоисточников, информация от управителей дома и ДТЭК «Киевские электросети».

Для домов с «независимой» системой отопления

С теплообменником, когда теплоноситель, который подается централизованно, не смешивается с теплоносителем во внутридомовой системе отопления, плата за потребленное тепло начисляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. Таких домов в столице около 50.

Корректировка показателей

Как отмечают «Киевтеплоэнерго», жильцы или управляющие этими зданиями могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, приложив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии.

Куда обращаться

Обращение направлять письмом по адресу: 01001, г. Киев, пл. Ивана Франко, 5 или по электронной почте: info@kte.kmda.gov.ua

Также обращения принимаются в любом отделении ЦКС

Более подробные индивидуальные консультации можно получить дистанционно — контакты по ссылке

Также напомнили, что начисления за отопление производятся по единой для всех теплокоммунэнерго Украины Методике распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг № 315. Тарифы на отопление для населения остаются на уровне прошлого года.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в 3 квартале 2025 года сократилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 100,8 млрд грн. .Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистки.

Напомним, прошедшая неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блекаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предварительных обстрелов, энергосистема отметила чрезвычайную нагрузку.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, одновременно без света после первой атаки осталось до 85% потребителей, в конце недели уже 60% были заживлены. Более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников круглосуточно возобновляют электроснабжение.

