ВПЛ могут повторно обращаться за помощью: Пенсионный фонд сообщил детали Сегодня 12:00 — Личные финансы

ВПЛ могут повторно обращаться за помощью: Пенсионный фонд сообщил детали

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» предусмотрено повышение в 2026 году социальных стандартов, в частности прожиточного минимума. Поэтому ВПЛ могут повторно обратиться за помощью.

Подробности сообщил Пенсионный Фонд Украины.

С 1 января прожиточный минимум на одно нетрудоспособное лицо в расчете на месяц составляет 2595 гривен.

Условия

В связи с ростом этого показателя обновились и условия получения помощи на проживание внутренне перемещенных лиц.

Выплаты внутренне перемещенным лицам продолжаются еще на полгода, если среднемесячный доход на одного члена семьи не будет больше четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Это означает, что предельный доход для получения помощи ВПЛ составляет 10 380 гривен.

Читайте также Отказ в регистрации ВПЛ — какие могут быть основания

Выводы

Таким образом, ВПЛ или семьи ВПЛ, которым было отказано в назначении пособия на проживание из-за превышения уровня предельного дохода, могут повторно подать заявление на назначение такого пособия.

Ранее писали , что на практике заявители нередко сталкиваются с отказами в регистрации ВПЛ. Юридический советчик для ВПЛ рассказал, в каких случаях такой отказ является законным, а когда его можно и нужно обжаловать.

Справка Finance.ua:

В соответствии с Законом «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» справка ВПЛ действительна бессрочно. Исключение составляют случаи, когда человек самостоятельно решает отказаться от справки. Причины такого решения не имеют значения.

Напомним, 1 декабря начался первый этап новой государственной программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи дома остались на временно оккупированных территориях. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.