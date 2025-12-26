Як самостійно «скасувати» довідку ВПО Сьогодні 08:02

Як самостійно «скасувати» довідку ВПО

Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», довідка ВПО дійсна безстроково. Винятком є випадки, коли людина самостійно вирішує відмовитися від довідки. Причини такого рішення не мають значення.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО. Ділимося поясненням експертів, як працює процедура відмови від довідки ВПО.

Хто може подати заяву

Особи від 14 років — самостійно.

Діти до 14 років — через законного представника (батько, мати, опікун).

Недієздатні або обмежено дієздатні особи — через законного представника (опікун, піклувальник).

Загалом відмовитися від довідки ВПО можна кількома способами — й особисто, й онлайн.

Якщо хочете подати заяву особисто

Заяву можна подати особисто:

До органу соціального захисту населення районних або міських держадміністрацій, виконавчих органів рад. До центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Спеціальна форма заяви не затверджена. Тобто вона може бути довільною, але обов’язково має містити:

дату видачі та номер довідки ВПО;

серію та номер паспорта або іншого документа, що підтверджує право на проживання (для іноземців та осіб без громадянства) / свідоцтво про народження;

податковий номер (якщо він є);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Якщо хочете подати заяву онлайн

Через застосунок Дія

Оновіть застосунок Дія до останньої версії. Авторизуйтесь та перейдіть до розділу «Послуги». Оберіть «Скасувати статус ВПО» і натисніть «Почати». Підтвердіть достовірність даних та надішліть заяву.

На порталі Дія

Оберіть відповідну послугу за посиланням на порталі Дія. Натисніть «Подати заяву» та авторизуйтесь. Перевірте дані заяви та підпишіть її електронним підписом. Система надішле її до органу соцзахисту.

Заяву розглядають близько 15 хвилин. Після опрацювання у застосунок Дія, на портал або на електронну пошту надійде сповіщення, а довідка зникне з переліку доступних документів.

