Китай ввів санкції проти американських компаній за продаж зброї Тайваню Сьогодні 14:15

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про запровадження санкцій проти 10 осіб та 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services.

Заходи передбачають заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести з ними бізнес.

У МЗС Китаю додали, що особам, що знаходяться в списку санкцій, також заборонено в’їжджати до країни.

«Питання Тайваню є основою ключових інтересів Китаю і першою червоною лінією, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. Будь-які провокаційні дії, що перетинають межу в питанні Тайваню, зустрінуть рішучу реакцію з боку Китаю», — заявив речник китайського МЗС.

