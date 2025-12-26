0 800 307 555
Китай ввів санкції проти американських компаній за продаж зброї Тайваню

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про запровадження санкцій проти 10 осіб та 20 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що під китайські санкції, зокрема, потрапила філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services.
Заходи передбачають заморожування всіх активів, які компанії та особи мають у Китаї, а також заборону вітчизняним організаціям і особам вести з ними бізнес.
У МЗС Китаю додали, що особам, що знаходяться в списку санкцій, також заборонено в’їжджати до країни.
«Питання Тайваню є основою ключових інтересів Китаю і першою червоною лінією, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. Будь-які провокаційні дії, що перетинають межу в питанні Тайваню, зустрінуть рішучу реакцію з боку Китаю», — заявив речник китайського МЗС.
За матеріалами:
РБК-Україна
