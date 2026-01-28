Украинцам разрешили заряжаться на «Новой почте»: что нельзя брать Сегодня 15:15 — Личные финансы

Украинцам разрешили заряжаться на «Новой почте»: что нельзя брать

Как сообщила «Новая почта», несмотря на критическое состояние энергетики, отделения Новой почты готовы помогать и делиться электроэнергией.

Что можно в отделении

Пока хватает мощностей генераторов, вы можете:

подзарядить телефон, ноутбук, планшет, наушники или павербанк;

подключиться к нашему Wi-Fi и провести онлайн-встречу;

снять наличные деньги (с комиссией, без комиссии — с картой NovaPay);

для мам и детей — воспользоваться небулайзером для ингаляций.

Что нельзя

Чтобы энергии хватило всем, нельзя подключать устройства с большим потреблением, такие как фены, зарядные станции свыше 300 Вт/ч и другие.

Напомним, с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов. Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно. Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:

по городу — 60 грн;

по Украине — 80 грн.

Ранее мы писали , что следует знать перед выбором, какие у станций возможности и цены на них.

В то же время отключение света и нестабильность в энергосистеме часто сопровождаются «прыжками» напряжения. Если после очередного включения ваш холодильник отказался работать, а телевизор встретил вас запахом горелого, это повод не для отчаяния, а для решительных юридических действий. Finance.ua рассказывает, как можно компенсировать ущерб.

