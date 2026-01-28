Украинцам разрешили заряжаться на «Новой почте»: что нельзя брать
Как сообщила «Новая почта», несмотря на критическое состояние энергетики, отделения Новой почты готовы помогать и делиться электроэнергией.
Что можно в отделении
Пока хватает мощностей генераторов, вы можете:
- подзарядить телефон, ноутбук, планшет, наушники или павербанк;
- подключиться к нашему Wi-Fi и провести онлайн-встречу;
- снять наличные деньги (с комиссией, без комиссии — с картой NovaPay);
- для мам и детей — воспользоваться небулайзером для ингаляций.
Читайте также
Что нельзя
Чтобы энергии хватило всем, нельзя подключать устройства с большим потреблением, такие как фены, зарядные станции свыше 300 Вт/ч и другие.
Напомним, с 1 декабря 2025 года Новая почта обновила часть тарифов. Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно. Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:
- по городу — 60 грн;
- по Украине — 80 грн.
Ранее мы писали, что следует знать перед выбором, какие у станций возможности и цены на них.
В то же время отключение света и нестабильность в энергосистеме часто сопровождаются «прыжками» напряжения. Если после очередного включения ваш холодильник отказался работать, а телевизор встретил вас запахом горелого, это повод не для отчаяния, а для решительных юридических действий. Finance.ua рассказывает, как можно компенсировать ущерб.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцам разрешили заряжаться на «Новой почте»: что нельзя брать
Как получить 7−10 млн гривен грантовой поддержки для развития садов и теплиц — подробности
«Нацкешбэк» и «Зимняя поддержка»: в НАПК напомнили, кто должен задекларировать полученные средства
Какие украинцы могут получить доплату в 1000 гривен
ВПЛ могут повторно обращаться за помощью: Пенсионный фонд сообщил детали
Средняя зарплата для пенсий в декабре 2025 года превысила 24 тыс. грн.