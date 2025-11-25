Новая почта меняет тарифы с 1 декабря 2025 года Сегодня 13:04 — Личные финансы

С 1 декабря 2025 г. Новая почта обновляет часть тарифов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно.

Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:

по городу — 60 грн;

по Украине — 80 грн.

Доплата за доставку в населенный пункт меняется:

отправка из поселка или села осуществляется без доплаты;

доставка в поселок или село стоит 25 грн.

Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг уже учтены в стоимости доставки.

Вводится доплата 10 грн за доставку в почтомат. Доплата за курьерскую доставку или забор документов и посылок составит 50 грн.

Тариф на доставку документов в фирменном конверте в отделение по городу составит 60 грн, по Украине 70 грн.

Стоимость доставки посылки между отделениями по городу составит:

до 2 кг — 60 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Доставка между отделениями по Украине составит:

до 2 кг — 80 грн;

до 10 кг — 120 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Стоимость перевозки грузов более 30 кг между отделениями увеличивается на 1 грн за каждый килограмм. По городу стоимость составляет 6 грн. за килограмм. По Украине стоимость зависит от зоны доставки и составляет 10, 11 или 12 гривен за килограмм.

Если отправка имеет габарит свыше 120 см, начисляется доплата 150 грн. Тариф формируется следующим образом: общий вес груза в килограммах умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от удаленности конечного населенного пункта.

Детальнее с обновленными тарифами можно ознакомиться по ссылке:

