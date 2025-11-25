Новая почта меняет тарифы с 1 декабря 2025 года
С 1 декабря 2025 г. Новая почта обновляет часть тарифов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно.
Так, стоимость доставки посылок до 2 кг составит:
- по городу — 60 грн;
- по Украине — 80 грн.
Доплата за доставку в населенный пункт меняется:
- отправка из поселка или села осуществляется без доплаты;
- доставка в поселок или село стоит 25 грн.
Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг уже учтены в стоимости доставки.
Вводится доплата 10 грн за доставку в почтомат. Доплата за курьерскую доставку или забор документов и посылок составит 50 грн.
Тариф на доставку документов в фирменном конверте в отделение по городу составит 60 грн, по Украине 70 грн.
Стоимость доставки посылки между отделениями по городу составит:
- до 2 кг — 60 грн;
- до 10 кг — 100 грн;
- до 30 кг — 160 грн.
Доставка между отделениями по Украине составит:
- до 2 кг — 80 грн;
- до 10 кг — 120 грн;
- до 30 кг — 180 грн.
Стоимость перевозки грузов более 30 кг между отделениями увеличивается на 1 грн за каждый килограмм. По городу стоимость составляет 6 грн. за килограмм. По Украине стоимость зависит от зоны доставки и составляет 10, 11 или 12 гривен за килограмм.
Если отправка имеет габарит свыше 120 см, начисляется доплата 150 грн. Тариф формируется следующим образом: общий вес груза в килограммах умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от удаленности конечного населенного пункта.
Детальнее с обновленными тарифами можно ознакомиться по ссылке:
Напомним, ранее Finance.ua писал, что «Новая почта» анонсировала новые виды почтаматов. Что известно о новых почтоматах:
- Пластиковый почтомат: легкий и удобный для установки в помещениях.
- Пенопластовый конструктор: модульный, ячейки можно изменять под разные размеры посылок.
- Кастомный дроп-бокс: автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером. Можно использовать для массовых отправок.
- Conveniq (Конвиник): ячейка для клиентов, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go со вкусностями для максимального удобства в одном пространстве.
Все эти решения готовятся к тестированию в Украине.
Поделиться новостью
Также по теме
Новая почта меняет тарифы с 1 декабря 2025 года
Где искать удаленную работу в ноябре — подборка вакансий
Света нет, а счета не уменьшаются: в Yasno объяснили причины
С 2026 года будут действовать новые правила пересечения границы для медийщиков
Как выбирать авто для сдачи экзамена по вождению — советы МВД
Как говорить о зарплате на собеседовании — советы