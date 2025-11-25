Света нет, а счета не уменьшаются: в Yasno объяснили причины Сегодня 09:03 — Энергетика

Света нет часами, а в платежке — те же суммы или больше? Такая ситуация удивляет многих потребителей на фоне постоянных отключений, вызванных ударами врага по энергетической инфраструктуре. В Yasno объяснили, откуда берется этот парадокс.

Там отметили , что причин таких счетов может быть несколько.

Нерегулярная передача показаний

Когда в доме есть свет и работают электроприборы, счетчик непрерывно фиксирует потребленные кВт·часы. Если же электроэнергии нет, исправный счетчик ничего не «наматывает». Поэтому при регулярной передаче показаний клиент получает счет только за фактическое потребление — оператору распределения достаточно предварительных и текущих данных, чтобы точно посчитать разницу.

Но когда показания не передаются, объем потребления определяют по среднесуточному показателю — его рассчитывают на основе того, что фиксировалось ранее. Поэтому сумма в счете может отличаться от ожидаемой, даже если из-за длительных отключений потребление за месяц на самом деле уменьшилось.

Специалисты говорят, решение здесь одно — своевременно передавать показания. Тогда счет будет максимально точным, и клиент заплатит только за реально использованные кВт∙часы.

Повышенное потребление после возобновления электроснабжения

После возвращения света многие сразу включают бойлер, обогреватель, стиральную машину или другие мощные приборы. Это создает резкий скачок потребления.

Такой «пиковый» старт может не только вызвать аварию и новое отключение, но и фактически компенсировать экономию, которая была в перерыве в электроснабжении. В итоге за месяц выходит, что клиент употреблял приблизительно тот же размер электроэнергии, что и в периоды без отключений.

Сейчас, когда энергетика работает в условиях постоянных повреждений, рациональное потребление становится критически важным, отмечают эксперты. Комплексный подход к экономии и соблюдению базовых советов по энергоэффективности поможет энергетикам сократить время отключений, а потребителям — уменьшить суммы в платежках.

Как уменьшить энергопотребление — советы

Yasno советует изменить подход и время использования энергоемких приборов:

Бойлер (от 2 кВт·ч) — включать бойлер необходимо только для нагрева воды, а затем следует его выключать. Если бойлер включен круглосуточно, то это значительно увеличивает потребление электроэнергии, а горячая вода все равно используется только при необходимости: например принять душ (в это время лучше отказаться от приема ванны), помыть посуду.

— включать бойлер необходимо только для нагрева воды, а затем следует его выключать. Если бойлер включен круглосуточно, то это значительно увеличивает потребление электроэнергии, а горячая вода все равно используется только при необходимости: например принять душ (в это время лучше отказаться от приема ванны), помыть посуду. Кондиционеры и обогреватели (от 0,7 кВт·ч) — их тоже лучше включать для обогрева только ночью, когда потребление ощутимо уменьшается по всей стране.

— их тоже лучше включать для обогрева только ночью, когда потребление ощутимо уменьшается по всей стране. Стиральная машина (от 0,7 кВт·ч) — у большинства машин есть функция «отложенная стирка», поэтому стирку также целесообразно перенести на ночное время, запрограммировав время старта.

Микроволновка (от 0,8 кВт·ч) — если в доме установлена ​​электрическая плита (от 3,5 кВт·ч), то например, для подогрева пищи лучше использовать именно микроволновку. Она меньше потребляет электроэнергии, поскольку тратится меньше времени на разогрев пищи.

— если в доме установлена ​​электрическая плита (от 3,5 кВт·ч), то например, для подогрева пищи лучше использовать именно микроволновку. Она меньше потребляет электроэнергии, поскольку тратится меньше времени на разогрев пищи. Повербанки, аккумуляторы и другие системы хранения энергии (от 0,06 кВт·ч) — их также целесообразно заряжать полностью ночью для использования днем.

— их также целесообразно заряжать полностью ночью для использования днем. Лампы, светильники — уменьшить потребление можно, заменив лампы накаливания (от 0,1 кВт·ч) на LED (от 0,009 кВт·ч), а также включая свет только в той комнате, где вы находитесь.

