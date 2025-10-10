7 бюджетных гаджетов, которые спасут во время блэкаутов Сегодня 15:03 — Энергетика

россия продолжает атаковать энергосистему Украины, поэтому риск новых отключений электроэнергии остается высоким. Чтобы не остаться без связи, тепла и света, следует заранее подготовиться и иметь под рукой несколько гаджетов, которые помогут пережить блэкауты с комфортом.

Реле напряжения

Реле напряжения — простое, но очень полезное устройство, которое уберегает бытовую технику от перепадов электричества. Высокое напряжение может сжечь приборы, а слишком низкое (170−190 В) вредит технике с двигателями — холодильникам, стиральным машинам и т. д.

Реле легко установить: достаточно базовых знаний электричества или помощи знакомого электрика. Процесс занимает до 30 минут.

Цена — около 1500 грн, что значительно меньше стоимости ремонта бытовой техники.

ИБП для роутера

Чтобы интернет не исчезал во время отключения света, следует иметь систему бесперебойного питания (ИБП). Она автоматически подключает питание, как только пропадает электричество, поэтому роутер даже не успевает перезагрузиться.

Такое устройство обеспечивает работу интернета до 6−8 часов, а когда свет возвращается — заряжает аккумулятор. Для роутеров выбирают модели с разъемом на 12 В.

Стоимость — от 1 000 до 2 000 грн.

ИБП для ПК

Бесперебойники для компьютеров работают по тому же принципу, но главная их задача — дать время сохранить документы и безопасно отключить ПК.

Для офисного компьютера хватит модели на 500 Вт, для игрового — 1 000 Вт и более. Следует иметь запас мощности 20−30%.

Стоимость устройства на 1 000 Вт — от 7 000 до 10 000 грн.

Кнопочный телефон: надежная связь в любых условиях

При длительном отключении света смартфоны быстро разряжаются. На этот случай пригодится обычный кнопочный телефон — старенькая Nokia или современная модель, которая держит заряд 3−5 дней.

Современные кнопочные телефоны имеют USB-разъемы для зарядки и работают даже от павербанка.

Цена — от 1 500 до 5 000 грн.

Термос: тепло и комфорт

Термос — незаменимая вещь в период блэкаутов. Горячая вода хранится до 10−12 часов, поэтому можно всегда иметь под рукой чай или кофе. Некоторые модели сохраняют тепло даже сутки.

Есть и термосы для еды — они помогают держать обед горячим.

Стоимость хороших моделей — от 1 000 грн, лучше брать объем не менее 2 литров.

Огнетушитель

Когда дома появляются генераторы, павербанки и аккумуляторы, риск возгорания растет. Огнетушитель в таких условиях обязателен.

ГСЧС советует иметь углекислотный огнетушитель: он не оставляет пыли, охлаждает и безопасен для электроприборов. Порошковые модели будут лучше тушить ткани, мебель или одежду. Это вещь, которую лучше иметь и не использовать, чем пожалеть, что ее не было.

Цена — 1 200−2 500 грн.

Фонарики и батарейки

Фонарики — первое, что нужно при блэкауте. Стоит иметь несколько — карманный, кемпинговый, настольный. Для создания уюта подойдут LED-гирлянды на батарейках или USB.

Не забывайте проверять запас аккумуляторов и батареек (AA, AAA, таблетки). А использованные элементы обязательно сдавайте на утилизацию.

Стоимость отличается в зависимости от вашего выбора. Бюджетные модели стоят от 80 до 300 грн. Тем не менее, качественные туристические или премиум фонарики могут обойтись и до 3 000 грн.

