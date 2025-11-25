0 800 307 555
Энергосистема демонстрирует улучшение и готовится к стабилизации — Харченко

Энергетика
Энергетическая ситуация в стране заметно улучшается, и на этой неделе ожидается положительная динамика.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге в Медиа Центре Украины, передает Суспільне.
Харченко сообщил, что энергосистема уже работает более стабильно, чем сразу после последних атак. По его словам, атомные электростанции сейчас работают на полную мощность, а ремонтные бригады продолжают восстанавливать высоковольтные сети и оборудование.
Он также уточнил, что подстанция, в которую этой ночью попали шесть дронов, сможет вернуться к работе через несколько часов.
Также Харченко подчеркнул, что фортификационная защита энергообъектов и другие мероприятия по подготовке к отопительному сезону демонстрируют эффективность. В то же время он отметил, что для восстановления энергосистемы стране нужно как минимум 6−7 недель без новых атак, что пока выглядит маловероятным. А для полного восстановления энергетики Украине нужно 7−8 лет.
Напомним, ранее председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявлял, что Украина с начала полномасштабного вторжения рф лишилась около трети потребления, и значительно большей части генерации электроэнергии.
По материалам:
suspilne.media
