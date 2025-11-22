Какие дома лучше всего удерживают тепло Сегодня 18:19 — Недвижимость

Какие дома лучше всего удерживают тепло

Энергоэффективность дома — это очень важно. Это ведь способность помещения удерживать тепло. Какие дома лучше всего подходят, чтобы сохранить тепло — рассказываем дальше.

Эксперт по энергетическим вопросам, профессор Геннадий Рябцев отметил, что наиболее энергоэффективными являются дома, где толстые стены. Например, так называемые «сталинки».

«Собственно говоря, и до постройки „сталинок“ есть дома, которые могут быть в хорошем состоянии. Например, в конце 80-х и 90-х годов прошлого века однозначно была плохая ситуация, а, условно говоря, в 50-х годах и до того времени — хорошая», — отмечает Рябцев.

Что важно учитывать

Эксперт подчеркивает, что главное, чтобы здание было построено в соответствии со стандартами. Тогда оно будет достаточно энергоэффективным.

Также важно, чтобы за жильем ухаживали, в частности:

производился ремонт потолка;

были установлены качественные стеклопакеты, а также двери.

Эксперт также отмечает, что-то, сколько дом сможет «держаться» при отсутствии отопления, зависит и от других факторов. К примеру, температуры помещения.

«Во-первых, все зависит от того, какой температура была внутри помещения. А во-вторых, прогреты ли стены в этом помещении. И в-третьих, какова температура воздуха. Кроме того, надо еще разобраться, что именно будет означать прекращение отопления: поразрывались сети из-за того, что замерзла вода в системе, или просто пониженная температура теплоносителя», — подчеркнул Рябцев.

Как улучшить энергоэффективность дома

Энергетический эксперт Андрей Закревский указывает, что старые дома нуждаются в термомодернизации. Речь идет о жилье, которому не менее 20 лет.

Термомодернизация — комплекс мер, применяемый для повышения энергоэффективности.

«Если говорить о стандартных украинских многоэтажках, например „хрущевках“ и других, то в последнее время многие делают термомодернизацию дома. И происходит именно полная термомодернизация дома, а не только отдельной квартиры», — отмечает специалист.

Что еще важно знать, чтобы эта зима прошла легко

Эксперты отметили, что хуже всего держится тепло в панельных многоэтажках. Речь идет о домах, которые построены преимущественно в конце 80-х и 90-х годов.

При выборе дома для самой комфортной жизни важно учитывать, что не все современные дома хорошо держат тепло. Ведь некоторые из них построены так, чтобы их как можно быстрее реализовывать.

Если вы хотите выбрать дом лучшего качества, обратите внимание на период, когда действовали государственные строительные нормы и правила. Они были отменены в период 2014 — 2016 годов.

