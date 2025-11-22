Какие дома лучше всего удерживают тепло
Энергоэффективность дома — это очень важно. Это ведь способность помещения удерживать тепло. Какие дома лучше всего подходят, чтобы сохранить тепло — рассказываем дальше.
Эксперт по энергетическим вопросам, профессор Геннадий Рябцев отметил, что наиболее энергоэффективными являются дома, где толстые стены. Например, так называемые «сталинки».
«Собственно говоря, и до постройки „сталинок“ есть дома, которые могут быть в хорошем состоянии. Например, в конце 80-х и 90-х годов прошлого века однозначно была плохая ситуация, а, условно говоря, в 50-х годах и до того времени — хорошая», — отмечает Рябцев.
Что важно учитывать
Эксперт подчеркивает, что главное, чтобы здание было построено в соответствии со стандартами. Тогда оно будет достаточно энергоэффективным.
Также важно, чтобы за жильем ухаживали, в частности:
- производился ремонт потолка;
- были установлены качественные стеклопакеты, а также двери.
Эксперт также отмечает, что-то, сколько дом сможет «держаться» при отсутствии отопления, зависит и от других факторов. К примеру, температуры помещения.
«Во-первых, все зависит от того, какой температура была внутри помещения. А во-вторых, прогреты ли стены в этом помещении. И в-третьих, какова температура воздуха. Кроме того, надо еще разобраться, что именно будет означать прекращение отопления: поразрывались сети из-за того, что замерзла вода в системе, или просто пониженная температура теплоносителя», — подчеркнул Рябцев.
Как улучшить энергоэффективность дома
Энергетический эксперт Андрей Закревский указывает, что старые дома нуждаются в термомодернизации. Речь идет о жилье, которому не менее 20 лет.
Термомодернизация — комплекс мер, применяемый для повышения энергоэффективности.
«Если говорить о стандартных украинских многоэтажках, например „хрущевках“ и других, то в последнее время многие делают термомодернизацию дома. И происходит именно полная термомодернизация дома, а не только отдельной квартиры», — отмечает специалист.
Что еще важно знать, чтобы эта зима прошла легко
- Эксперты отметили, что хуже всего держится тепло в панельных многоэтажках. Речь идет о домах, которые построены преимущественно в конце 80-х и 90-х годов.
- При выборе дома для самой комфортной жизни важно учитывать, что не все современные дома хорошо держат тепло. Ведь некоторые из них построены так, чтобы их как можно быстрее реализовывать.
- Если вы хотите выбрать дом лучшего качества, обратите внимание на период, когда действовали государственные строительные нормы и правила. Они были отменены в период 2014 — 2016 годов.
