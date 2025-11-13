Когда отключений света станет меньше — в Укрэнерго ответили
В Украине продолжают ограничивать потребление электроэнергии из-за разрушений, вызванных российскими атаками. Впрочем, ситуация в энергосистеме в течение нескольких недель может значительно улучшиться.
Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» рассказал глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
Глава Укрэнерго подчеркнул, что не может гарантировать улучшения ситуации в энергосистеме в ближайшие несколько дней. Пока придется и дальше ограничивать потребление света для украинцев.
Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему, —
подчеркнул Зайченко.
Однако, по его словам, в среднесрочной перспективе ожидается улучшение в работе системы. Речь идет о нескольких неделях.
«Если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме», — добавил Зайченко.
Почему ограничивают потребление света
Проблемы в энергетической системе Украины возникают из-за непрекращающихся массированных ударов россии. Особенно разрушительной стала атака 8 ноября, когда Москва запустила более 450 дронов и 45 ракет.
Тогда при обстреле пострадали энергообъекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, отметили в Минэнерго.
Особенно сложная ситуация была в трех регионах:
- в Полтавской области;
- в Харьковской области;
- и в Сумской области.
В Сумах были обесточены несколько объектов водоканала: горожане испытывали перебои в электроснабжении.
На Полтавщине электроснабжение отсутствовало по всей территории Кременчуга, власти развернули Пункты несокрушимости.
В Харькове Укрэнерго вынуждено было вводить аварийные отключения. Метро работало только в режиме укрытия.
