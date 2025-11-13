На танкерах в мировом океане накопился миллиард баррелей нефти
Рост объемов подсанкционной нефти обусловлен поставками из россии. Доля этой нефти определит динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.
В мировом океане накоплено около миллиарда баррелей нефти, значительная часть которой происходит из находящихся под санкциями стран. Об этом пишет Bloomberg.
По данным компаний Vortexa, Kpler и OilX, до 40% роста объемов нефти на танкерах с конца августа приходится на нефть из россии, Ирана, Венесуэлы или с неопределенным происхождением. Даже минимальная оценка — около 20% - превышает их долю в мировой добыче.
Накопление не означает, что эта нефть не будет продана, однако оно создает риски для доходов стран под санкциями и влияет на рынок, где ожидается избыток предложения. Частично рост объясняется увеличением добычи, однако также свидетельствует о трудностях с разгрузкой.
Отмечается, что накопление угрожает доходам подсанкционных нефтегосударств и может иметь последствия для мирового рынка нефти, который, по прогнозам, направляется к избытку предложения.
В то же время танкерный флот перегружен, отметили они: ежедневные расходы на транспортировку превысили 100 тысяч долларов.
Согласно расчетам Bloomberg, налоговые поступления от продажи нефти в россии в прошлом месяце сократились более чем на 24% в годовом исчислении. Исходя из поправок в бюджет россии на 2025 год, правительство страны ожидает, что поступления от продажи нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии 2020 года, отмечает агентство. В то время как федеральные власти прогнозируют рост доходов от нефти и газа в течение следующих трех лет, ожидая возобновления цен на нефть марки Urals.
В то же время к увеличению объемов нефти в море также присоединились Саудовская Аравия и США, а недавно стало известно, что Индия и Китай начали сокращать закупки российского топлива, исключив его из тендеров с декабря.
Поделиться новостью
Также по теме
На танкерах в мировом океане накопился миллиард баррелей нефти
ICC Ukraine призвало НКРЭКУ снизить тариф на передачу электроэнергии
Может ли импорт электроэнергии отменить графики отключения света
Британия выделит более 17 млн долларов на восстановление энергетического сектора Украины
Германия отказывается от российского газа: Берлин нашел способ расторгнуть контракт
Почему графики отключений меняются в течение дня: разъяснение специалистов ДТЭК