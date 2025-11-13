На танкерах в мировом океане накопился миллиард баррелей нефти Сегодня 18:23 — Энергетика

Рост объемов подсанкционной нефти обусловлен поставками из россии. Доля этой нефти определит динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.

В мировом океане накоплено около миллиарда баррелей нефти, значительная часть которой происходит из находящихся под санкциями стран. Об этом пишет Bloomberg.

По данным компаний Vortexa, Kpler и OilX, до 40% роста объемов нефти на танкерах с конца августа приходится на нефть из россии, Ирана, Венесуэлы или с неопределенным происхождением. Даже минимальная оценка — около 20% - превышает их долю в мировой добыче.

Накопление не означает, что эта нефть не будет продана, однако оно создает риски для доходов стран под санкциями и влияет на рынок, где ожидается избыток предложения. Частично рост объясняется увеличением добычи, однако также свидетельствует о трудностях с разгрузкой.

Отмечается, что накопление угрожает доходам подсанкционных нефтегосударств и может иметь последствия для мирового рынка нефти, который, по прогнозам, направляется к избытку предложения.

В то же время танкерный флот перегружен, отметили они: ежедневные расходы на транспортировку превысили 100 тысяч долларов.

Согласно расчетам Bloomberg, налоговые поступления от продажи нефти в россии в прошлом месяце сократились более чем на 24% в годовом исчислении. Исходя из поправок в бюджет россии на 2025 год, правительство страны ожидает, что поступления от продажи нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии 2020 года, отмечает агентство. В то время как федеральные власти прогнозируют рост доходов от нефти и газа в течение следующих трех лет, ожидая возобновления цен на нефть марки Urals.

В то же время к увеличению объемов нефти в море также присоединились Саудовская Аравия и США, а недавно стало известно, что Индия и Китай начали сокращать закупки российского топлива, исключив его из тендеров с декабря.

