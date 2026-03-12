Кто больше всего зарабатывает на производстве электроэнергии — ТОП-10 компаний
Совокупный доход рынка электроэнергии Украины в 2025 году вырос на 27% и достиг 1,7 трлн. В то же время, общая прибыль отрасли сократилась на 22% — с 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн.
Такие данные приводит сервис анализа рынков на основе информации из публичных реестров Vkursi Market BI.
Аналитика охватывает 5937 компаний, работающих в сегментах производства, трейдинга и поставок электроэнергии. Выборку сформировали по видам деятельности «Производство электроэнергии» и «Торговля электроэнергией».
Финансовые результаты производителей электроэнергии
В сегменте производства электроэнергии в 2025 году доходы выросли с 465 млрд в 2024 году до 510 млрд грн в 2025 году.
Несмотря на рост оборотов, суммарная прибыль производителей снизилась с 48,6 млрд до 36,4 млрд грн, то есть на 25%.
Динамика в сегменте трейдинга и поставок
В сегменте трейдинга и поставке электроэнергии населению рост оборотов был еще более заметным.
Совокупный доход компаний вырос с 879 млрд. до 1,19 трлн грн, что составляет 35%. В то же время прибыль сократилась на 12% — с 14,7 млрд. до 12,9 млрд. грн.
Читайте также
Кто формирует основную прибыль рынка
Несмотря на значительное количество участников рынка, ключевые финансовые результаты отрасли формируют всего несколько компаний.
В сегменте производства электроэнергии основная часть прибыли сосредоточена в государственных компаниях. Укргидроэнерго и Энергоатом аккумулируют 90% прибыли сегмента.
В торговом сегменте компания Д. Трейдинг Рината Ахметова формирует около 47% прибыли двадцатки лидеров в сфере торговли и снабжения электроэнергией.
В целом, Энергоатом, Укргидроэнерго и Д. Трейдинг сформировали почти 80% прибыли рынка электроэнергии в 2025 году.
В денежном исчислении это 38,7 млрд грн с 49,3 млрд грн общей прибыли отрасли.
У части компаний энергорынка есть иностранные собственники или акционеры.
Речь идет о 1115 компаниях из 5937, что составляет 18,8% от общего количества.
Среди них — структуры, связанные с компаниями и гражданами Норвегии, Китая, Гонконга, Кипра и Нидерландов.
Ранее мы сообщали, что убытки энергетики Украины в результате войны оцениваются в 24,8 млрд долларов
Поделиться новостью
Также по теме
Кто больше всего зарабатывает на производстве электроэнергии — ТОП-10 компаний
Крупнейший производитель нефти прогнозирует «катастрофу» для мировой экономики
Цены на горючее в США бьют рекорды
АМКУ объяснил, почему в Украине подорожало горючее
Квартиры подорожают из-за конфликта в Иране. Что произойдет с рынком недвижимости в 2026 году?
Эксперт объяснил, почему Украина продает электричество при дефиците