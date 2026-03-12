Кто больше всего зарабатывает на производстве электроэнергии — ТОП-10 компаний Сегодня 09:13 — Энергетика

Два госгиганта и один трейдер сгенерировали почти 80% прибыли энергорынка в 2025 году

Совокупный доход рынка электроэнергии Украины в 2025 году вырос на 27% и достиг 1,7 трлн. В то же время, общая прибыль отрасли сократилась на 22% — с 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн.

Такие данные приводит сервис анализа рынков на основе информации из публичных реестров Vkursi Market BI.

Аналитика охватывает 5937 компаний, работающих в сегментах производства, трейдинга и поставок электроэнергии. Выборку сформировали по видам деятельности «Производство электроэнергии» и «Торговля электроэнергией».

Финансовые результаты производителей электроэнергии

В сегменте производства электроэнергии в 2025 году доходы выросли с 465 млрд в 2024 году до 510 млрд грн в 2025 году.

Несмотря на рост оборотов, суммарная прибыль производителей снизилась с 48,6 млрд до 36,4 млрд грн, то есть на 25%.

Динамика в сегменте трейдинга и поставок

В сегменте трейдинга и поставке электроэнергии населению рост оборотов был еще более заметным.

Совокупный доход компаний вырос с 879 млрд. до 1,19 трлн грн, что составляет 35%. В то же время прибыль сократилась на 12% — с 14,7 млрд. до 12,9 млрд. грн.

Кто формирует основную прибыль рынка

Несмотря на значительное количество участников рынка, ключевые финансовые результаты отрасли формируют всего несколько компаний.

В сегменте производства электроэнергии основная часть прибыли сосредоточена в государственных компаниях. Укргидроэнерго и Энергоатом аккумулируют 90% прибыли сегмента.

В торговом сегменте компания Д. Трейдинг Рината Ахметова формирует около 47% прибыли двадцатки лидеров в сфере торговли и снабжения электроэнергией.

В целом, Энергоатом, Укргидроэнерго и Д. Трейдинг сформировали почти 80% прибыли рынка электроэнергии в 2025 году.

В денежном исчислении это 38,7 млрд грн с 49,3 млрд грн общей прибыли отрасли.

У части компаний энергорынка есть иностранные собственники или акционеры.

Речь идет о 1115 компаниях из 5937, что составляет 18,8% от общего количества.

Среди них — структуры, связанные с компаниями и гражданами Норвегии, Китая, Гонконга, Кипра и Нидерландов.

