Какие компании в Украине зарабатывают больше всего Сегодня 16:03

Рост доходов компаний

Финансовые показатели украинских предприятий за 2025 год уже стали доступны в системе YouControl. На сегодняшний день отчетность подали 381,9 тыс. компаний, а некоторые из них показали существенный прирост доходов, несмотря на все вызовы экономики.

Лидеры по чистому доходу

Десятка крупнейших компаний по показателю чистого дохода выглядит следующим образом:

ООО «Д.Трейдинг» — 292,4 млрд грн (+35,5%) АО «НАЭК „Энергоатом“» — 254,7 млрд грн (+23,0%) ООО «АТБ-Маркет» — 247,3 млрд грн (+18,4%) ООО «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» — 130,3 млрд грн (+4,3%) АО «НАК „Нафтогаз Украины“» — 124,6 млрд грн (-21,1%) ООО «ДЛ Солюшн» — 114,1 млрд грн (+29,6%) ООО «Сильпо-Фуд» — 106,1 млрд грн (+14,0%) ООО «Кернел-Трейд» — 105,9 млрд грн (+16,5%) АО «Укрнефть» — 99,4 млрд грн (-5,5%) АО «Украинская зализныця» — 89,0 млрд грн (-13,5%)

Среди фаворитов половина компаний находится в государственной собственности, что отображает значительную роль государственных компаний в экономике страны.

Читайте также Балтийский бизнес в Украине: кто заработал больше всех в 2025 году

Подача отчетности и динамика

Сейчас финансовую отчетность подало на 11% меньше компаний, чем в 2024 году. В то же время, учитывая предыдущие годы, в ближайшие месяцы количество поданных отчетов может возрасти еще на 10−20%, что позволит получить полную картину финансового состояния бизнеса в Украине.

Ранее мы рассказывали , какие компании в мире и в Украине стали лидерами по показателям доходов (или доходов) в 2025 году. Среди мировых компаний лидерство по прибылям в 2025 году заняла Apple.

ТОП-10 украинских бизнесменов по доходам компаний в 2025 году

Ринат Ахметов. Его компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода. По данным Опендатабот , в десятке предпринимателей по доходу компаний лидерскую позицию занимает. Его компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.

На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.

На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).

Также в десятку попали:

Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;

Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;

Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;

Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;

Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;

Светлана Ивахив — 48,75 млрд грн дохода;

Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.