Какие компании в Украине зарабатывают больше всего

Финансовые показатели украинских предприятий за 2025 год уже стали доступны в системе YouControl. На сегодняшний день отчетность подали 381,9 тыс. компаний, а некоторые из них показали существенный прирост доходов, несмотря на все вызовы экономики.
Лидеры по чистому доходу
Десятка крупнейших компаний по показателю чистого дохода выглядит следующим образом:
- ООО «Д.Трейдинг» — 292,4 млрд грн (+35,5%)
- АО «НАЭК „Энергоатом“» — 254,7 млрд грн (+23,0%)
- ООО «АТБ-Маркет» — 247,3 млрд грн (+18,4%)
- ООО «ГК „Нафтогаз Трейдинг“» — 130,3 млрд грн (+4,3%)
- АО «НАК „Нафтогаз Украины“» — 124,6 млрд грн (-21,1%)
- ООО «ДЛ Солюшн» — 114,1 млрд грн (+29,6%)
- ООО «Сильпо-Фуд» — 106,1 млрд грн (+14,0%)
- ООО «Кернел-Трейд» — 105,9 млрд грн (+16,5%)
- АО «Укрнефть» — 99,4 млрд грн (-5,5%)
- АО «Украинская зализныця» — 89,0 млрд грн (-13,5%)
Среди фаворитов половина компаний находится в государственной собственности, что отображает значительную роль государственных компаний в экономике страны.
Подача отчетности и динамика
Сейчас финансовую отчетность подало на 11% меньше компаний, чем в 2024 году. В то же время, учитывая предыдущие годы, в ближайшие месяцы количество поданных отчетов может возрасти еще на 10−20%, что позволит получить полную картину финансового состояния бизнеса в Украине.
Ранее мы рассказывали, какие компании в мире и в Украине стали лидерами по показателям доходов (или доходов) в 2025 году. Среди мировых компаний лидерство по прибылям в 2025 году заняла Apple.
ТОП-10 украинских бизнесменов по доходам компаний в 2025 году
По данным Опендатабот, в десятке предпринимателей по доходу компаний лидерскую позицию занимает Ринат Ахметов. Его компании в общей сложности получают около 565,7 млрд грн дохода.
На второй строчке — Виталий Антонов, владелец сети ОККО, с суммарным доходом 151,7 млрд грн.
На третьем месте — Юрий Косюк, владелец сети МХП (110,6 млрд грн).
Также в десятку попали:
- Ари Вебер — 88,04 млрд грн дохода;
- Владимир Костельман — 80,59 млрд грн дохода;
- Андрей Веревский — 72,17 млрд грн дохода;
- Андрей Губский — 70,25 млрд грн дохода;
- Алексей Порошенко — 65,86 млрд грн дохода;
- Светлана Ивахив — 48,75 млрд грн дохода;
- Александр Герега — 48,58 млрд грн дохода.
