0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ объяснили, повлияет ли конфликт в Иране на цены в Украине

85
В случае затягивания конфликта цены в Украине могут возрасти
В случае затягивания конфликта цены в Украине могут возрасти
Конфликт в Иране пока не приведет к резким изменениям в украинской экономике, а введение дополнительных экономических ограничений пока не требуется. В то же время, в случае затягивания конфликта цены могут вырасти.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский в комментарии РБК-Украина.
По его словам, Национальный банк внимательно следит за развитием событий и оценивает возможные последствия. Однако ситуация быстро меняется, поэтому делать прогнозы, в частности относительно дальнейших решений по монетарной политике, пока рано.
«Также учитывая устойчивость ситуации на валютном рынке, пока не требуется принятие дополнительных мер», — отметил он.

Основной риск — рост цен на нефть

Основная проблема состоит в угрозе судоходству в Ормузском проливе (важный путь для перевозки топлива). Это уже привело к росту мировых цен на нефть и газ.
Для Украины такая ситуация может иметь несколько последствий:
  • дорогой импорт, ведь Украине придется тратить больше валюты на закупку горючего и энергоносителей у Европы;
  • инфляция: подорожание энергоресурсов неизбежно давит на цены внутри страны.
«Если конфликт затянется, мы можем увидеть дальнейшее ощутимое удорожание нефти и удорожание газа в Европе», — пояснил замглавы НБУ.
Несмотря на глобальную нестабильность, в Нацбанке говорят, что для украинской экономики главным фактором риска остается война россии против Украины. Ее влияние на финансовую систему и экономику страны значительно сильнее, чем возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке.

Справка Finance.ua:

  • события на Ближнем Востоке влияют на цены на горючее. По словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, ключевой регион добычи нефти и газа, от которого зависят европейские переработчики, поэтому рынки остро реагируют на риски перебоев со снабжением;
  • эксперт предположил, что по завершении сделки США и Израиля в Иране цена на нефть может снизиться ниже 60 долларов за баррель, что, соответственно, приведет к удешевлению горючего;
  • со своей стороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо. Гетманцев отметил, что резкий рост цен на топливо имеет ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, в частности, учитывая временной лаг между событиями на мировых рынках и влиянием на внутренние цены.
По материалам:
РБК-Україна
НБУЭкономикаНефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems