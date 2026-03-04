В НБУ объяснили, повлияет ли конфликт в Иране на цены в Украине Сегодня 17:06

В случае затягивания конфликта цены в Украине могут возрасти

Конфликт в Иране пока не приведет к резким изменениям в украинской экономике, а введение дополнительных экономических ограничений пока не требуется. В то же время, в случае затягивания конфликта цены могут вырасти.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Национальный банк внимательно следит за развитием событий и оценивает возможные последствия. Однако ситуация быстро меняется, поэтому делать прогнозы, в частности относительно дальнейших решений по монетарной политике, пока рано.

«Также учитывая устойчивость ситуации на валютном рынке, пока не требуется принятие дополнительных мер», — отметил он.

Основной риск — рост цен на нефть

Основная проблема состоит в угрозе судоходству в Ормузском проливе (важный путь для перевозки топлива). Это уже привело к росту мировых цен на нефть и газ.

Для Украины такая ситуация может иметь несколько последствий:

дорогой импорт, ведь Украине придется тратить больше валюты на закупку горючего и энергоносителей у Европы;

инфляция: подорожание энергоресурсов неизбежно давит на цены внутри страны.

«Если конфликт затянется, мы можем увидеть дальнейшее ощутимое удорожание нефти и удорожание газа в Европе», — пояснил замглавы НБУ.

Несмотря на глобальную нестабильность, в Нацбанке говорят, что для украинской экономики главным фактором риска остается война россии против Украины. Ее влияние на финансовую систему и экономику страны значительно сильнее, чем возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке.

Справка Finance.ua:

события на Ближнем Востоке влияют на цены на горючее. По словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, ключевой регион добычи нефти и газа, от которого зависят европейские переработчики, поэтому рынки остро реагируют на риски перебоев со снабжением;

эксперт предположил, что по завершении сделки США и Израиля в Иране цена на нефть может снизиться ниже 60 долларов за баррель, что, соответственно, приведет к удешевлению горючего;



со своей стороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо. Гетманцев отметил, что резкий рост цен на топливо имеет ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, в частности, учитывая временной лаг между событиями на мировых рынках и влиянием на внутренние цены.

