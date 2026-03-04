ПАРТНЕРСКАЯ ПУМБ — первый банк в Украине, получивший авторизацию НБУ на предоставление нефинансовых платежных услуг в рамках Open Banking Сегодня 17:48

ПУМБ — первый банк в Украине, получивший авторизацию НБУ на предоставление нефинансовых платежных услуг в рамках Open Banking

Уважаемый читатель!

Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.

Переходите и читайте, там интересно.

ПУМБ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.