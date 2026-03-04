ПАРТНЕРСКАЯ
ПУМБ — первый банк в Украине, получивший авторизацию НБУ на предоставление нефинансовых платежных услуг в рамках Open Banking
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
С иранских бирж исчезли миллионы долларов в криптовалюте
Правительство Словакии согласовало отмену аварийных поставок электроэнергии Украине
День финансов: события вокруг Ирана, цены на горючее в Украине, выплаты «детского пособия»
Рада приняла закон о стратегическом резерве горючего
Киевстар от 10 марта 2026 закрывает некоторые тарифы — подробности
В НБУ объяснили, повлияет ли конфликт в Иране на цены в Украине