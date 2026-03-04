Аналитики сообщили, сколько путин платит за войну в Украине Сегодня 21:22

Аналитики сообщили, сколько путин платит за войну в Украине

По мере того, как война россии против Украины затягивается, возникает главный вопрос — насколько дорого это обходится Кремлю.

Об этом пишет Defense News

Обозреватели Дэвид Хендерсон и Райан Салливан проанализировали и выяснили, что в настоящее время цена составляет около $2,5 трлн.

«Это, конечно, не означает, что путин понес большую часть этих расходов», — отметили обозреватели.

В отчете аналитиков Центра стратегических и международных исследований от января 2026 года указывается, что на войне против Украины уже убито 325 тыс. россиян, еще 875 тыс. ранены или пропали без вести. Для сравнения, в 10-летней войне в Афганистане погибли около 15 тыс. советских военных.

Потери и ранения

Экономисты рассчитывают оценки VSL (стоимость жизненного ресурса) путем анализа повседневных компромиссов, которые люди совершают между доходом и изменениями вероятности смерти.

Десятилетия исследований экономистов показали, что американцы в среднем готовы платить около $140 за каждое снижение риска смертельного исхода на 100 тыс. человек. Это соответствует VSL в $14 млн (в ценах 2026 года).

Потери россии в живой силе

Они объяснили, что оценки VSL в разных странах напрямую зависят от дохода на душу населения. К примеру, 10-процентное увеличение дохода повышает VSL на 10%, а при снижении — наоборот.

Доход на душу населения в россии составляет 18,3% от дохода в США. Это позволяет предположить, что стоимость человеческих жизней россиян должна составлять около $2,6 млн.

«Таким образом, общие потери от ликвидации российских военных составляют: 325 000 x $2,6 млн = $845 млрд», — подсчитали обозреватели.

Что касается оценки потерь для 875 тыс. раненых россиян, экономисты применяют аналогичные методы оценки ущерба от травм. Министерство транспорта рекомендует использовать значение 10,5% от стоимости раненых для «серьезных» травм. Это составит около $270 тыс. на каждого раненого россиянина.

«Следовательно, общие потери от раненых российских солдат составляют: 875 000 x $270 тыс. = $236 млрд», — подсчитали журналисты.

К другим прямым военным расходам относятся потери техники и финансирования военных операций (топливо и боеприпасы). Минфин россии задокументировал следующие потери: 12 000 танков, 24 000 бронированных боевых машин и 400 самолетов. Общие потери российской техники оцениваются в $125 млрд.

В отчете RAND от декабря 2023 г. исследователи оценили оперативные расходы россии в Украине в $3,1 млрд в месяц.

«Экстраполируя эту сумму на 4 года войны, получаем сумму $149 млрд оперативных расходов россии», — отметили обозреватели.

Напомним, государственный внешний долг россии по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 млрд долларов — самый высокий показатель за последние 20 лет.

По состоянию на 1 января 2006 года он составлял 76,5 млрд. долларов, но уже к 2007-му снизился до 52 млрд. долларов и в последующие годы не превышал отметки 60 млрд. долларов.

Кроме внешнего госдолга правительство имеет внутренний долг. За 2023−25 ​​годы он увеличился на 13 трлн руб. и достиг отметки 38,5 трлн руб.

