Когда необходимо подавать документы для обмена паспорта: разъяснение Миграционной службы

Подать документы для обмена паспорта в случае истечения срока его действия можно за месяц до даты завершения документа

Документы для обмена паспорта гражданина Украины в случае истечения срока его действия можно подать в течение одного месяца до даты истечения срока действия документа.

В таком случае подлежащий обмену паспорт после принятия документов возвращается владельцу. При получении нового документа этот паспорт необходимо сдать.

Если паспорт необходимо обменять ввиду иных обстоятельств, например, изменение данных или непригодности документа для использования, то заявление и необходимые документы следует подать в течение одного месяца с момента возникновения таких обстоятельств.

Как проверить готовность документов онлайн

Проверить состояние готовности документов можно с помощью онлайн-сервиса « Проверка состояния оформления документов ».

Для этого следует ввести в поиске данные документа, на основании которого оформлялся новый документ. После этого система отобразит информацию о состоянии его производства.

Через сервис можно проверить готовность следующих документов:

паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

вида на временное жительство;

вида на постоянное жительство;

разрешения на иммиграцию в Украину;

продление срока пребывания в Украине.

Проверить статус документа можно уже на следующий день после подачи заявления в территориальное подразделение Государственной миграционной службы.

Когда могут отказать в выдаче ID-карты

Территориальный орган или подразделение Государственной миграционной службы может отказать заявителю в оформлении или выдаче паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в нескольких случаях:

заявитель не является гражданином Украины;

у человека уже есть действующий паспорт гражданина Украины (в том числе образца 1994 года), кроме случаев обмена из-за ошибки в данных, окончания срока действия или непригодности документа;

данные из государственных реестров или картотек не подтверждают информацию, предоставленную заявителем;

с заявлением обратился законный представитель без документально подтвержденных полномочий;

заявитель предоставил неполный пакет документов или необходимую информацию;

личность не удалось установить в ходе процедуры идентификации.

Заявитель имеет право повторно обратиться в подразделение ГМС или к уполномоченному субъекту после изменения или устранения обстоятельств, ставших основанием для отказа.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с января 2026 года выросла стоимость оформления паспорта:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 618 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней — 988 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1147 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1787 грн;

вид на постоянное жительство в Украине — 1235 грн;

вид на временное жительство в Украине — 1140 грн.

