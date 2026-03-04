Сборщик денег и копировщик: 5 необычных вакансий в Украине Сегодня 19:04 — Личные финансы

Собиратель денег, в частности, обслуживает автоматы с игрушками

За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила более 4,6 тысяч разных профессий. В топе стабильно остаются повара, бухгалтеры, слесари и администраторы. Однако среди всего перечня вакансий есть и профессии, названия которых звучат необычно и для многих остаются малопонятными.

Со ссылкой на Госслужбу занятости рассказываем о профессиях, которые встречаются редко, но официально существуют на рынке труда.

Сборщик денег

Сборщик денег — это официальное название профессии, которая вносится в трудовую книжку. Речь идет не о банковских инкассаторах или инкассаторах-водителях, а о работниках, обслуживающих турникеты, торговые автоматы или автоматы с игрушками в супермаркетах и ​​торгово-развлекательных центрах.

Эта специальность также отнесена к группе простейших профессий. В нее входят, в частности, контролеры энергонадзора, которые проверяют показатели счетчиков.

Копировщик

Несмотря на цифровизацию, в промышленности по-прежнему сохраняется профессия копировщика. Предприятия по добыче сырья, производству энергии и обработке материалов работают с большим количеством чертежей, шаблонов, схем, актов и протоколов. Для их размножения иногда нужен отдельный работник, ежедневно занимающийся именно этим.

Эта профессия относится к простейшим в промышленности. В этой же группе еще 311 наименований работ, необходимых для отрасли материального производства: от грунтовщика до формодержателя.

Овоскопировщик яиц

Овоскопирователь — рабочая профессия, связанная с проверкой качества яиц. Работник использует овоскоп — специальный оптический прибор для просвечивания белка и желтка перед закладкой в ​​инкубатор или перед реализацией продукции.

Специалист выявляет трещины, определяет размер воздушной камеры, проверяет наличие пятен и сортирует яйца по свежести и категориям. Именно благодаря такой работе покупатели практически не сталкиваются с неприятными сюрпризами.

Профессия относится к той же группе простейших работ, что и копировщик.

Карьерщик

Название этой профессии может вводить в заблуждение. Карьерщик — это не консультант по профессиональному развитию, а рабочий, работающий в карьере, то есть на месте разработки месторождения.

Он выполняет базовые задачи по добыче полезных ископаемых: разрывание, извлечение и перемещение материалов. Профессия также относится к категории простейших и входит в группу труда в шахтах вместе с такими специальностями, как горняк или опрокидыватель.

Клейщик миканитов

Клейщик миканитов — работник, создающий изоляцию в электромашинах, трансформаторах и нагревателях. Миканит — это электроизоляционный материал, который наносят на поверхности для дальнейшего безопасного использования оборудования.

Специальность относится к группе рабочих по обслуживанию оборудования и машин. К этой же категории работников, работающих с пластиковой продукцией, относятся заготовители пленки и шприцевщики.

