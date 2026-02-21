0 800 307 555
ТОП-10 самых популярных профессий в Украине

Личные финансы
79
Каких работников чаще всего искали работодатели в начале 2026 года
Каких работников чаще всего искали работодатели в начале 2026 года, Фото: freepik
С начала 2026 года Государственная служба занятости предложила украинцам более 83 тысяч вакансий. Чаще всего работодатели искали водителей, продавцов и подсобных работников.
Об этом сообщили в Службе занятости.

ТОП-10 самых популярных профессий с начала 2026 года

1. Водитель автотранспортных средств

Наибольший спрос наблюдался на водителей автотранспортных средств, занимающихся перевозкой как пассажиров, так и грузов. Это касается водителей легкового, грузового транспорта и автобусов.
Всего с начала 2026 года было более 3 тысяч таких вакансий.

2. Продавец продовольственных товаров

Около 3 тысяч предложений работы получили продавцы продовольственных товаров.
В обязанности таких работников входит прием продуктов от поставщиков, обеспечение надлежащего хранения, разложения в торговом зале и реализация.

3. Подсобный рабочий

Для этой работы не требуется специальной квалификации или особых навыков. Работник выполняет вспомогательные работы на производстве, строительстве или складах.
В общей сложности было более 2,4 тысячи подобных предложений работы.

4. Продавец-консультант

Это специалист розничной торговли, который консультирует покупателей, помогая в выборе покупки. Таких работников искали почти 2,2 тысяч раз.

5. Уборщик служебных помещений

Работник убирает в офисах, административных зданиях и учебных заведениях. Работу в этом месяце для них предлагали 2,1 тысячи раз.
В ТОП-10 самых популярных профессии в Украине также вошли:
  • Повар — почти 2 тысячи вакансий.
  • Бухгалтер — 1,8 тысяч запросов на таких работников.
  • Швея — 1,5 тысяч вакансий.
  • Медсестра/медбрат — почти 1,3 тысячи вакансий.
  • Специалист государственной службы или местного самоуправления — около 1 200 вакансий.

Какие вакансии наиболее популярны среди кандидатов

Наибольший интерес среди соискателей вызвали должности продавцов продовольственных товаров и подсобных работников. Их искали по 8,2 тыс. раз.
Третьей по популярности стала профессия уборщика служебных помещений — почти 4,8 тысяч заинтересованных кандидатов.
Работа
Payment systems