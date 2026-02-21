0 800 307 555
Куда инвестировать средства, чтобы получать пассивную прибыль

Личные финансы
67
Как получить пассивную прибыль в Украине
Как получить пассивную прибыль в Украине, Фото: freepik
Многие стремятся найти инвестиции для пассивной прибыли. Но у каждого из возможных вариантов есть как свои достоинства, так и минусы. В частности, следует оценивать возможность инвестиции по трем важным пунктам: доходность, риск и ликвидность.
О чем пишет инвестиционный портал InVenture, сообщает «Телеканал 24».

Как лучше всего инвестировать деньги в 2026 году

Доходность определяется размером потенциальной прибыли. Риски могут варьироваться по-разному — от полной потери капитала до частичных потерь. А ликвидность в свою очередь отражает скорость, с которой инвестиции можно конвертировать в реальные деньги.
Согласно мнению экспертов, лучше всего сейчас инвестировать в займы под залог недвижимости. В таблице этот вариант набрал целых 12 баллов.
«Ставки — 1,5−2% в месяц, иногда ниже для качественных объектов», — отметили в тексте.
Отмечается, что это и в дальнейшем будет самый защищенный формат частного займа, если выполнены ключевые условия:
  • сумма займа не превышает 50−60% от рыночной стоимости объекта;
  • объект ликвидный (квартира или коммерция в понятной локации);
  • договор оформлен юридически корректно, с правом обращения взыскания.
«История показывает, что рынок недвижимости способен резко корректироваться: в кризисные периоды падение цен на 40−60% - это не абстрактный риск, а реальный сценарий. Именно поэтому запас по стоимости является критическим», — говорится в материале.
Эксперты отмечают, что на практике именно ипотечные займы демонстрируют самую высокую дисциплину возврата — заемщик теряет слишком много в случае дефолта.
На сайте «Украинский бизнесмен» пишут, что квартиры, а также коммерческие помещения действительно остаются в фокусе инвесторов. В 2026 году самый большой спрос на недвижимость наблюдается в западных регионах Украины и в столице.
«Здесь недвижимость покупают не только для аренды, но и для сохранения капитала в физическом активе», — объяснили специалисты.
Несмотря на то, что цены на новостройки выросли из-за удорожания стройматериалов, вторичный рынок и реконструкция старых объектов остаются доступными вариантами.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
