Куда инвестировать средства, чтобы получать пассивную прибыль
Многие стремятся найти инвестиции для пассивной прибыли. Но у каждого из возможных вариантов есть как свои достоинства, так и минусы. В частности, следует оценивать возможность инвестиции по трем важным пунктам: доходность, риск и ликвидность.
Как лучше всего инвестировать деньги в 2026 году
Доходность определяется размером потенциальной прибыли. Риски могут варьироваться по-разному — от полной потери капитала до частичных потерь. А ликвидность в свою очередь отражает скорость, с которой инвестиции можно конвертировать в реальные деньги.
Согласно мнению экспертов, лучше всего сейчас инвестировать в займы под залог недвижимости. В таблице этот вариант набрал целых 12 баллов.
«Ставки — 1,5−2% в месяц, иногда ниже для качественных объектов», — отметили в тексте.
Отмечается, что это и в дальнейшем будет самый защищенный формат частного займа, если выполнены ключевые условия:
- сумма займа не превышает 50−60% от рыночной стоимости объекта;
- объект ликвидный (квартира или коммерция в понятной локации);
- договор оформлен юридически корректно, с правом обращения взыскания.
«История показывает, что рынок недвижимости способен резко корректироваться: в кризисные периоды падение цен на 40−60% - это не абстрактный риск, а реальный сценарий. Именно поэтому запас по стоимости является критическим», — говорится в материале.
Эксперты отмечают, что на практике именно ипотечные займы демонстрируют самую высокую дисциплину возврата — заемщик теряет слишком много в случае дефолта.
На сайте «Украинский бизнесмен» пишут, что квартиры, а также коммерческие помещения действительно остаются в фокусе инвесторов. В 2026 году самый большой спрос на недвижимость наблюдается в западных регионах Украины и в столице.
«Здесь недвижимость покупают не только для аренды, но и для сохранения капитала в физическом активе», — объяснили специалисты.
Несмотря на то, что цены на новостройки выросли из-за удорожания стройматериалов, вторичный рынок и реконструкция старых объектов остаются доступными вариантами.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Поделиться новостью
Также по теме
Куда инвестировать средства, чтобы получать пассивную прибыль
С сентября во всех школах Украины учащиеся будут питаться бесплатно
Перевозка золота и драгоценностей через границу: какие проблемы могут быть (советы экспертов)
Засчитывается ли отпуск по уходу за внуками в страховой стаж
От 2400 до 395 тыс. грн: сколько бизнес тратит на бенефиты для сотрудников
Со 2 марта 2026 года некоторые банкноты будут изъяты из обращения: детали от НБУ