Куда инвестировать средства, чтобы получать пассивную прибыль Сегодня 08:06 — Личные финансы

Как получить пассивную прибыль в Украине, Фото: freepik

Многие стремятся найти инвестиции для пассивной прибыли. Но у каждого из возможных вариантов есть как свои достоинства, так и минусы. В частности, следует оценивать возможность инвестиции по трем важным пунктам: доходность, риск и ликвидность.

О чем пишет инвестиционный портал InVenture, сообщает «Телеканал 24».

Как лучше всего инвестировать деньги в 2026 году

Доходность определяется размером потенциальной прибыли. Риски могут варьироваться по-разному — от полной потери капитала до частичных потерь. А ликвидность в свою очередь отражает скорость, с которой инвестиции можно конвертировать в реальные деньги.

Читайте также Куда инвестировать 100 тысяч гривен, чтобы оградить их от обесценения

Согласно мнению экспертов, лучше всего сейчас инвестировать в займы под залог недвижимости. В таблице этот вариант набрал целых 12 баллов.

«Ставки — 1,5−2% в месяц, иногда ниже для качественных объектов», — отметили в тексте.

Отмечается, что это и в дальнейшем будет самый защищенный формат частного займа, если выполнены ключевые условия:

сумма займа не превышает 50−60% от рыночной стоимости объекта;

объект ликвидный (квартира или коммерция в понятной локации);

договор оформлен юридически корректно, с правом обращения взыскания.

«История показывает, что рынок недвижимости способен резко корректироваться: в кризисные периоды падение цен на 40−60% - это не абстрактный риск, а реальный сценарий. Именно поэтому запас по стоимости является критическим», — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что на практике именно ипотечные займы демонстрируют самую высокую дисциплину возврата — заемщик теряет слишком много в случае дефолта.

На сайте «Украинский бизнесмен» пишут , что квартиры, а также коммерческие помещения действительно остаются в фокусе инвесторов. В 2026 году самый большой спрос на недвижимость наблюдается в западных регионах Украины и в столице.

«Здесь недвижимость покупают не только для аренды, но и для сохранения капитала в физическом активе», — объяснили специалисты.

Несмотря на то, что цены на новостройки выросли из-за удорожания стройматериалов, вторичный рынок и реконструкция старых объектов остаются доступными вариантами.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.