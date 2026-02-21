За какой период проверяют доходы для назначения жилищной субсидии: разъяснение ПФУ
Жилищная субсидия в Украине назначается с месяца обращения за ней. При этом на каждый месяц «приходится» тот или иной период доходов. Все месяцы «делятся» на отопительный и неотопительный периоды.
В Пенсионном фонде Украины рассказали о периодах, за которые учитываются доходы членов домохозяйства для назначения жилищной субсидии.
Назначение субсидии: за какой период проверяют доходы
Согласно информации ПФУ, периоды доходов для разных месяцев года следующие:
- февраль — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
- март — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
- апрель — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
- май — неотопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
- июнь — неотопительный период (IV квартал предыдущего года — I квартал текущего года);
- июль — неотопительный период (IV квартал предыдущего года — I квартал текущего года);
- август — неотопительный период (I — II квартал текущего года);
- сентябрь — неотопительный период (I — II квартал текущего года);
- октябрь — отопительный период (I — II квартал текущего года);
- ноябрь — отопительный период (II — III квартал текущего года);
- декабрь — отопительный период (II — III квартал текущего года);
- январь — отопительный период (II — III квартал текущего года).
Учет доходов в виде пенсии
В ПФУ сообщили также, что доходы в виде пенсии учитываются следующим образом:
- если жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона — в размере начисленной пенсии за август текущего года;
- если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона — в размере начисленной пенсии за март текущего года;
- если жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона — учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.
«Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода членов домохозяйства за предыдущий календарный год», — отмечается в инфографике, обнародованной Пенсионным фондом.
