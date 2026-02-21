За какой период проверяют доходы для назначения жилищной субсидии: разъяснение ПФУ Сегодня 09:05 — Личные финансы

Периоды, за которые учитываются доходы членов домохозяйства для назначения жилищной субсидии, Фото: freepik

Жилищная субсидия в Украине назначается с месяца обращения за ней. При этом на каждый месяц «приходится» тот или иной период доходов. Все месяцы «делятся» на отопительный и неотопительный периоды.



В Пенсионном фонде Украины рассказали о периодах, за которые учитываются доходы членов домохозяйства для назначения жилищной субсидии.

Назначение субсидии: за какой период проверяют доходы

Согласно информации ПФУ, периоды доходов для разных месяцев года следующие:

февраль — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);

март — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);

апрель — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);

май — неотопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);

июнь — неотопительный период (IV квартал предыдущего года — I квартал текущего года);

июль — неотопительный период (IV квартал предыдущего года — I квартал текущего года);

август — неотопительный период (I — II квартал текущего года);

сентябрь — неотопительный период (I — II квартал текущего года);

октябрь — отопительный период (I — II квартал текущего года);

ноябрь — отопительный период (II — III квартал текущего года);

декабрь — отопительный период (II — III квартал текущего года);

январь — отопительный период (II — III квартал текущего года).

Жилищная субсидия назначается с месяца обращения за ней, Інфографіка: ПФУ

Учет доходов в виде пенсии

В ПФУ сообщили также, что доходы в виде пенсии учитываются следующим образом:

если жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона — в размере начисленной пенсии за август текущего года;

если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона — в размере начисленной пенсии за март текущего года;

если жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона — учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.

«Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода членов домохозяйства за предыдущий календарный год», — отмечается в инфографике, обнародованной Пенсионным фондом.

Учет доходов в виде пенсии и назначения субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, Інфографіка: ПФУ

