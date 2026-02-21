0 800 307 555
ру
За какой период проверяют доходы для назначения жилищной субсидии: разъяснение ПФУ

Личные финансы
49
Периоды, за которые учитываются доходы членов домохозяйства для назначения жилищной субсидии
Периоды, за которые учитываются доходы членов домохозяйства для назначения жилищной субсидии, Фото: freepik
Жилищная субсидия в Украине назначается с месяца обращения за ней. При этом на каждый месяц «приходится» тот или иной период доходов. Все месяцы «делятся» на отопительный и неотопительный периоды.
В Пенсионном фонде Украины рассказали о периодах, за которые учитываются доходы членов домохозяйства для назначения жилищной субсидии.

Назначение субсидии: за какой период проверяют доходы

Согласно информации ПФУ, периоды доходов для разных месяцев года следующие:
  • февраль — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
  • март — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
  • апрель — отопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
  • май — неотопительный период (III — IV кварталы предыдущего года);
  • июнь — неотопительный период (IV квартал предыдущего года — I квартал текущего года);
  • июль — неотопительный период (IV квартал предыдущего года — I квартал текущего года);
  • август — неотопительный период (I — II квартал текущего года);
  • сентябрь — неотопительный период (I — II квартал текущего года);
  • октябрь — отопительный период (I — II квартал текущего года);
  • ноябрь — отопительный период (II — III квартал текущего года);
  • декабрь — отопительный период (II — III квартал текущего года);
  • январь — отопительный период (II — III квартал текущего года).
Жилищная субсидия назначается с месяца обращения за ней
Жилищная субсидия назначается с месяца обращения за ней, Інфографіка: ПФУ

Учет доходов в виде пенсии

В ПФУ сообщили также, что доходы в виде пенсии учитываются следующим образом:
  • если жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона — в размере начисленной пенсии за август текущего года;
  • если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона — в размере начисленной пенсии за март текущего года;
  • если жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона — учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.
«Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода членов домохозяйства за предыдущий календарный год», — отмечается в инфографике, обнародованной Пенсионным фондом.
Учет доходов в виде пенсии и назначения субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива
Учет доходов в виде пенсии и назначения субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, Інфографіка: ПФУ
По материалам:
РБК-Україна
Субсидии
Payment systems