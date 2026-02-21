С сентября во всех школах Украины учащиеся будут питаться бесплатно
С сентября 2026 года учащиеся 1−11 классов будут питаться в школах бесплатно.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Сколько средств заложили в бюджет на питание школьников
По словам премьера, на программу бесплатного питания школьников в государственном бюджете заложено 14,4 млрд. грн.
Также отдельно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание.
«Ожидаем от ОВА и органов местного самоуправления отладку процессов организации горячих обедов с привлечением местного бизнеса», — говорится в сообщении.
