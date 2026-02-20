От 2400 до 395 тыс. грн: сколько бизнес тратит на бенефиты для сотрудников Сегодня 17:10 — Личные финансы

Большинство работодателей выделяют 20 000–50 000 грн на дополнительные бонусы для одного сотрудника в год

В условиях кадрового дефицита дополнительные преимущества для работников все чаще становятся не менее важными, чем уровень заработной платы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Employer Branding Community, Karpatia Benefits и People First Club, сообщает budni.robota.ua.

Большинство опрошенных компаний (59%) внедряют унифицированный подход к предоставлению дополнительных выгод команде — все категории сотрудников имеют одинаковый пакет бенефитов с одинаковыми бюджетами и бонусами. Также популярен для 25% компаний дифференцированный подход по категориям персонала, при котором разные группы сотрудников получают разные пакеты с разными бюджетами и не могут их менять.

Если говорить о критериях, по которым дифференцируются бенефиты, то наиболее популярны уровень должности сотрудника (54%), принадлежность к департаменту или команде (28%), локация (23%), продолжительность работы в компании (21%), статус работника с особыми потребностями (21%) и другие.

Бюджет бенефит-пакетов

Большинство работодателей (40 компаний из опрошенных) выделяют 20 000−50 000 грн на дополнительные бонусы для одного сотрудника в год. 28 опрошенных работодателей закладывают в годовом бюджете до 20 000 грн на каждого работника, 15 компаний — 50 000−100 000 грн, еще 15 компаний — 100 000−150 000 грн и только 12 компаний — 150 000−25.

Минимальный бюджет бенефит-пакета для одного сотрудника в год составляет 2400 грн, а максимальный — 395 904 грн.

Медиана бюджета по сферам на 1 человека в год такова:

ІТ-продукт — 45 364 грн;

логистика — 48 380 грн;

ІТ-сервис — 41 240 грн;

финансы — 19 965 грн;

производство — 18 666 грн;

ритейл — 10 750 грн.

Бюджет бенефит-пакетов, budni.robota.ua

Самые распространенные бенефиты

Самые популярные дополнительные выгоды, которые предлагают работодатели для сотрудников:

отпуска (94%);

больничные на средства компании (89%);

обучение и развитие (83%);

бонус за рекомендацию нового сотрудника (79%);

добровольное медицинское страхование (67%);

дополнительные дни отпуска на важные события (64%);

оплата подписок на профессиональные сервисы (62%);

физическая активность и оздоровление (52%);

пособие при рождении ребенка/ к свадьбе (51%);

психологическая поддержка (50%);

программа поддержки ветеранов или военных (38%);

юридическая или финансовая поддержка (38%);

выплата в случае смерти или несчастного случая (37%);

покрытие стоимости коворкинга или паркинга (28%);

юбилейное вознаграждение за годы в компании (26%).

Самые распространенные бенефиты, budni.robota.ua

Среди других бенефитов также встречаются геймификационные бонусы или внутренняя валюта, творческий отпуск, клубные подписки, бюджет на энергонезависимость, субсидия на питание или компенсация обедов, бюджет на домашний офис, компенсация проезда или трансфера, покрытие расходов на мобильную связь/интернет, гибкая выплата заработной платы, родственников и т. д.

Топ бенефитов в ІТ-сфере

Самыми популярными бенефитами, которые предлагают работодатели для работников в направлениях ІТ-сервиса и ІТ-продукта, являются отпуска, больничные за счет компании, обучение и развитие, бонус за рекомендацию нового сотрудника, добровольное медицинское страхование, дополнительные дни отпуска на события, оплата подписок на профессиональные сервисы, физическая активность и оздоровление, пособие при рождении ребенка/к свадьбе, психологическая поддержка, программа поддержки ветеранов или военных, юридическая или финансовая поддержка, выплата в случае смерти или несчастного случая, покрытие стоимости коворкинга или паркинга, юбилейное вознаграждение (за годы работы в компании).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.