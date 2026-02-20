0 800 307 555
Со 2 марта 2026 года некоторые банкноты будут изъяты из обращения: детали от НБУ

Личные финансы
111
Банкноты 2003-2007 годов больше не будут принимать в магазинах
Со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов прекратят быть средством платежа и будут окончательно изъяты из наличного обращения.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
После этой даты ими нельзя будет рассчитываться наличными. Торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и другие финансовые учреждения не будут принимать такие банкноты для платежей.

Как и где обменять банкноты

Граждане смогут бесплатно обменять изъятые банкноты на оборотные монеты или банкноты других номиналов:
  • во всех отделениях банков Украины — в течение года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;
  • в уполномоченных банках (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ) — в течение трех лет с даты изъятия из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;
  • в Национальном банке — бессрочно.
Обмен будет производиться без ограничений по сумме и без взыскания комиссии.

Почему банкноты изымают

Банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, изношены.
Их постепенное изъятие началось почти шесть лет назад:
  • с 1 октября 2020 года — банкноты номиналами 1 и 2 гривны;
  • с 1 января 2023 года — номиналами 5 и 10 гривен.
В обращении уже много лет находятся оборотные монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен (оборотные монеты номиналами 1 и 2 гривны введены в обращение 27 апреля 2018 года, 5 гривен — 20 декабря 2019 года и 10 гривен — 03 июня 2020 года). Продолжительность обращения монет — значительно дольше, чем банкнот, и составляет около 20 — 25 лет.
Переход на использование монет соответствующих номиналов должен уменьшить затраты на обработку, транспортировку и хранение наличных денег, повысить качество наличных расчетов и упростить операции для бизнеса и населения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы стали чаще пользоваться наличными. По состоянию на начало октября 2025 года в Украине в обращении находилось 890,1 млрд. гривен наличных. Это на 67,7 млрд грн или на 8,2% больше, чем на начало года, когда показатель составлял 822,4 млрд гривен. Среди банкнот больше купюр номиналом 500 грн, их доля составляет 26,6% от общего количества. Меньше всего банкнот номиналом 50 грн (4,5%).
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНБУ
