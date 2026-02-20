Польша меняет правила для украинцев — Навроцкий подписал закон Сегодня 11:03 — Личные финансы

Президент Польши Кароль Навроцкий

В четверг, 19 февраля, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который меняет условия поддержки беженцев из Украины. Теперь вместо отдельного специального режима помощи все инструменты интегрируют в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Документ вступает в силу 5 марта 2026 года.

Об этом сообщают RMF24

«Подписание этого документа показывает, что последовательность в действиях имеет смысл. Мое давление в этом вопросе, включая предыдущее вето, заставило правительство усовершенствовать этот проект и внести изменения, которых ожидали многие поляки и которые были предложены мной. Это доказывает, что твердость приносит результаты», — заявил Кароль Навроцкий.

Президент также подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать Украину в войне против россии. В то же время он заявил о завершении этапа «безусловных привилегий» и переходе к системным решениям.

По словам Навроцкого, закон направлен на упорядочение механизмов поддержки и защиты государственных финансов.

Новые правила легализации пребывания украинцев

Действующий с 2022 года закон о помощи гражданам Украины создал отдельную правовую систему, которая упрощала правила пребывания, трудоустройства, доступа к социальным выплатам и образованию для лиц, выехавших из Украины из-за войны.

Новый документ ликвидирует отдельный режим и предусматривает применение единой системы временной защиты всех иностранцев. В то же время основные инструменты поддержки будут перенесены в закон о предоставлении иностранцам защиты.

Согласно новым положениям, легальность пребывания лиц, выехавших из Украины из-за войны, а также граждан Украины, документы которых продлевали в связи с конфликтом, сохраняется. Они могут подать заявление на получение легального статуса пребывания до 4 марта 2027 года.

Одно из ключевых изменений — введение обязанности подать заявление на получение номера PESEL UKR в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. В случае непредставления заявления в этот срок временная защита будет прекращаться, что будет трактоваться как отказ от этой формы поддержки.

Предусмотрена замена бумажного удостоверения, которое выдавал руководитель Управления по делам иностранцев, на электронную карту DIIA. Подтверждение личности и законности пребывания также будет возможным через приложение mObywatel.

Социальные выплаты и медицинская помощь

Социальные выплаты, предоставляемые руководителем Управления по делам иностранцев, сокращаются.

Медицинская помощь в рамках специальных механизмов будет предоставляться несовершеннолетним, работающим лицам, жертвам пыток и сексуального насилия, а также другим уязвимым группам, проживающим в центрах коллективного размещения. Неработающие будут получать медицинские услуги на общих условиях, предусмотренных для других иностранцев в Польше.

Помощь в сфере проживания и питания будет предоставляться исключительно представителям особо уязвимых групп, если их перевод в стандартные механизмы поддержки потребует непропорционально высоких затрат.

Переходные механизмы и финансовые обязательства

Закон вводит переходные положения, обеспечивающие постепенную отмену чрезвычайных механизмов. В частности, они предусматривают:

отчетность Фонда помощи, созданного для финансирования или софинансирования задач в пользу граждан Украины;

сохранение положений об облигациях, выпущенных Банком краевого хозяйства (BGK), а также гарантий и договора между Министерством финансов и BGK;

выплату семейного пособия;

продление виз и документов до 4 марта 2027 года.

Новая редакция согласовывает национальные положения с решением Совета ЕС о продолжении действия временной защиты до этой даты.

Образование и изменения в сфере международной защиты

До завершения текущего учебного года будет сохраняться финансирование дополнительных образовательных мероприятий, включая бесплатный транспорт, материальную помощь учащимся, подготовительные отделения, дополнительные уроки польского языка, повышенные лимиты сверхурочных часов для учителей, а также отсутствие требования официального подтверждения знания польского языка для ассистентов учителей и межкультурных ассистентов. После этого школы вернутся к общим правилам.

Закон также меняет срок временного ограничения права на подачу заявления о предоставлении международной защиты. Если раньше такое ограничение могло действовать не более 60 дней, то новые положения предусматривают возможность продления до 120 дней.

