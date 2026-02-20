В Минздраве назвали размер средней зарплаты врачей экстренной медпомощи Сегодня 09:28 — Личные финансы

Самые высокие зарплаты в Киевской и Херсонской областях

В 2026 году финансирование экстренной медицинской помощи (ЭМП) в рамках Программы медицинских гарантий увеличило до 13,1 млрд грн. Это более чем на 2 млрд грн больше, чем в прошлом году. Рост ресурса позволил повысить оплату труда медиков «экстренки» и ввести дополнительные стимулы для работы в сложных регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Повышение базовой ставки и зарплат

Ключевым решением стало увеличение базовой капитационной ставки для ЭМП до 375 грн. В январе-феврале центры экстренной помощи дополнительно получили 306 млн грн.

По расчетным моделям при таких условиях центры ЭМП могут обеспечивать оплату труда врачей на уровне не ниже 35 000 грн.

В январе 2026 года средняя заработная плата врачей экстренной медицинской помощи в Украине выросла до 38 000 грн.

«В 2026 году впервые введен корректирующий коэффициент 1,7 для сельских территорий. Это существенно усиливает финансовую состоятельность центров, работающих в общинах со сложной логистикой и большими зонами обслуживания. Также продолжает действовать корректирующий коэффициент 1,2 для горных территорий», — добавили в министерстве.

Доплаты для регионов боевых действий

В 2026 году были введены отдельные мотивационные доплаты для работников центров экстренной медицинской помощи, работающих в регионах активных боевых действий. Размер доплаты составляет:

12 000 гривен для врачей (кроме врачей-интернов);

6 557,38 гривны — для специалистов среднего медицинского звена;

2 500 гривен — для младших медицинских работников;

4 098,36 гривны — для водителей.

В январе на эти выплаты направили 115,7 млн грн.

Такие доплаты получают работники центров ЭМП в семи областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Региональные показатели зарплат

Большинство регионов уже обеспечили выполнение установленного базового ориентира уровня заработной платы — не менее 35 000 грн для врачей экстренной медицинской помощи.

Так, заработную плату на уровне 35 тысяч гривен пока есть врачи «экстренки» Тернопольщины, Черниговщины, Буковины, Одесщины, Запорожья и города Киева. Более 35 тысяч гривен получают врачи медицины неотложных состояний в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Самый высокий уровень средней заработной платы врачей медицины неотложных состояний в январе 2026 года зафиксирован в следующих регионах:

Киевская область — 49 466,20 грн;

Херсонская область — 48 832,16 грн;

Днепропетровская область — 47 243,05 грн;

Кировоградская область — 44 540,37 грн;

Харьковская область — 42 395,52 грн.

