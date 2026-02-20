В Нацбанке объяснили, как обстрелы энергетики повлияют на цены Сегодня 12:03 — Личные финансы

Расходы бизнеса на генераторы и зарядные станции будут влиять на себестоимость продукции и услуг, а значит, и на цены для потребителей.

Об этом сообщил заместитель начальника управления экономического анализа Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Артем Вдовиченко.

Влияние дефицита электроэнергии на ВВП

По оценкам НБУ, в декабре 2025 года и январе 2026 года дефицит электроэнергии был самым большим с начала полномасштабного вторжения. Причиной послужили атаки на энергетическую инфраструктуру, а также аномально низкие температуры.

Учитывая масштабы разрушений, в 2026 году средний дефицит электроэнергии может составить около 6%. В первом квартале показатель может достичь 12%.

Для оценки влияния энергодефицита на экономику НБУ использует данные Государственной службы статистики по модели «расходы — выпуск», что позволяет определить зависимость разных секторов экономики от электроснабжения. Также учитываются результаты опросов бизнеса. Полученные показатели корректируются согласно вкладу отдельных видов деятельности в внутренний валовой продукт.

По расчетам НБУ, негативное влияние дефицита электроэнергии на экономический рост в 2026 году составит около 0,4 процентных пункта. Этот фактор уже учтен в макропрогнозе, который предполагает рост ВВП на 1,8%.

Инфляция и ценовая динамика

Влияние энергодефицита заложено и в инфляционный прогноз. По оценкам регулятора, давление на цены будет происходить через два канала:

более высокую административную инфляцию;

больше издержки бизнеса.

В ближайшие месяцы ожидается замедление годовой инфляции. Во втором полугодии возможно ее временное ускорение. В то же время, по итогам года инфляция останется умеренной на уровне около 7,5%.

В последующие годы НБУ прогнозирует постепенное снижение инфляции до целевого уровня 5%.

Напомним, ранее Finanace.ua со ссылкой на НБУ писал , что наращивание урожаев, а также инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс поддержат дальнейший рост экономики. Но, учитывая масштабные обстрелы энергосистемы Украины, НБУ ухудшил прогноз дефицита электроэнергии (в том числе с 3% до 6% в текущем году) и, соответственно, пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2026 году — с 2,0% до 1,8%.

