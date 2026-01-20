0 800 307 555
ру
Рынок труда постепенно стабилизируется, а инфляция замедляется — НБУ

Казна и Политика
1
НБУ фиксирует замедление инфляции.
Несмотря на то, что вызовы с поиском работников в Украине сохраняются, они менее ощутимы, чем в предыдущие периоды. В результате рост заработных плат замедлился, что уменьшило давление на цены.
Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Владимир Лепушинский на мероприятии Центра экономической стратегии.

Инфляция вернулась к снижению

Как и прогнозировал Национальный банк, инфляция начала снижаться в июне 2025 года. По итогам года ее уровень оказался даже ниже, чем ожидал регулятор.
Основной причиной отклонения от прогноза стали лучшие урожаи. В 2024 году неурожай привел к росту цен на продовольствие. В 2025 году ситуация с урожаями улучшилась, а цены на продукты замедлили рост.
«Но это лишь часть факторов, почему инфляция снижается. Важна также последовательная политика НБУ. Снижение инфляции происходит по многим категориям товаров и услуг, то есть нельзя сказать, что это лишь влияние лучших урожаев. Замедляется также фундаментальная составляющая», — пояснил Лепушинский.

Рынок труда

Отдельно НБУ фиксирует замедление инфляции в сфере услуг. Это, в частности, связано с ожидаемым улучшением ситуации на рынке труда.

Прогнозы на 2026 год

Национальный банк ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться и в 2026 году.
Согласно октябрьскому прогнозу НБУ, в первом квартале 2026 года должен начаться цикл снижения учетной ставки.
Одним из факторов, которые прежде сдерживали начало этого процесса, была значительная неопределенность относительно объемов внешнего финансирования. Пока эта неопределенность существенно уменьшилась.
В Нацбанке также отмечают, что перенос последствий обстрелов энергетической инфраструктуры на цены оказывает двусторонний эффект. С одной стороны, это увеличивает издержки бизнеса и создает ценовое давление. С другой стороны, ограничивает потребительский спрос, что сдерживает рост цен.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по данным Государственной службы статистики, в декабре потребительские цены в Украине почти не изменились по сравнению с ноябрем — рост составил всего 0,2%. В годовом исчислении инфляция замедлилась до 8%.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
