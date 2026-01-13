В декабре 2025 года инфляция продолжала замедляться: в НБУ назвали причины Сегодня 12:00 — Казна и Политика

В декабре 2025 года инфляция продолжала замедляться — до 8,0% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Фактическая инфляция в декабре 2025 года была ниже прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2025 года , в первую очередь благодаря дальнейшему отражению эффектов более высоких урожаев.

Базовая инфляция также была ниже ожидаемого, за счет более быстрого замедления удорожания непродовольственных товаров и услуг на фоне ослабления давления со стороны рынка труда и устойчивой ситуации на валютном рынке.

Инфляция топлива по итогам 2025 года составила 6,4%

Ускорение роста цен на топливо в декабре обусловливалось дальнейшим удорожанием бензинов, а также дизельного топлива в результате проблем с логистикой, ухудшения погодных условий и повышенного спроса на фоне отключений электроэнергии. Дополнительным фактором стало подорожание сжиженного газа, вызванное существенными задержками поставок в начале месяца.

Цены за 2025 год выросли на 9,7%

Замедление административной инфляции в декабре было обусловлено дальнейшим снижением темпов удорожания хлеба, фармацевтической продукции, алкогольных напитков, а также умеренным снижением темпов удорожания табачных изделий.

Причины замедления

В 2026 году ожидается дальнейшее замедление инфляции, в частности, благодаря постепенному уменьшению дисбалансов на рынке труда, умеренному внешнему ценовому давлению и мерам монетарной политики НБУ.

Справка Finance.ua:

Индекс инфляции в ноябре 2025 года составил 100,4%. Всего же за 11 месяцев 2025 года индекс инфляции составил 107,7%, т. е. инфляция составила 7,7%.

Номинальный ВВП (валовый внутренний продукт) Украины в 2025 году, по предварительным оценкам, составил 8967,4 млрд грн.

В третьем квартале 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом измерении и на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.

