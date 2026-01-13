0 800 307 555
ру
В декабре 2025 года инфляция продолжала замедляться: в НБУ назвали причины

Казна и Политика
35
В декабре 2025 года инфляция продолжала замедляться — до 8,0% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,2%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Фактическая инфляция в декабре 2025 года была ниже прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2025 года, в первую очередь благодаря дальнейшему отражению эффектов более высоких урожаев.
Базовая инфляция также была ниже ожидаемого, за счет более быстрого замедления удорожания непродовольственных товаров и услуг на фоне ослабления давления со стороны рынка труда и устойчивой ситуации на валютном рынке.
Инфляция топлива по итогам 2025 года составила 6,4%
Ускорение роста цен на топливо в декабре обусловливалось дальнейшим удорожанием бензинов, а также дизельного топлива в результате проблем с логистикой, ухудшения погодных условий и повышенного спроса на фоне отключений электроэнергии. Дополнительным фактором стало подорожание сжиженного газа, вызванное существенными задержками поставок в начале месяца.
Читайте также
Цены за 2025 год выросли на 9,7%
Замедление административной инфляции в декабре было обусловлено дальнейшим снижением темпов удорожания хлеба, фармацевтической продукции, алкогольных напитков, а также умеренным снижением темпов удорожания табачных изделий.

Причины замедления

В 2026 году ожидается дальнейшее замедление инфляции, в частности, благодаря постепенному уменьшению дисбалансов на рынке труда, умеренному внешнему ценовому давлению и мерам монетарной политики НБУ.
Напомним, в статье Finance.ua рассказывает о главных финансовых результатах в прошлом году.

Справка Finance.ua:

  • Индекс инфляции в ноябре 2025 года составил 100,4%. Всего же за 11 месяцев 2025 года индекс инфляции составил 107,7%, т. е. инфляция составила 7,7%.
  • Номинальный ВВП (валовый внутренний продукт) Украины в 2025 году, по предварительным оценкам, составил 8967,4 млрд грн.
  • В третьем квартале 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом измерении и на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
