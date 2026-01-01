Макрофинансовые показатели Украины за 2025 год: госдолг, ВВП, инфляция
В новой статье Finance.ua рассказывает о главных финансовых результатах прошлого года.
Макрофинансовые показатели
Международная помощь. Объемы полученной финансовой поддержки от партнеров в 2025 году достигли 45,8 млрд долларов, что на 4,1 млрд больше, чем в 2024 году.
Государственный и гарантированный государством долг. По состоянию на 1 ноября он составил 8276,21 млрд. грн. или 197,19 млрд. долларов США в валютном эквиваленте. В частности, внешний долг — 6298,47 млрд грн или 150,08 млрд долларов США, что составляет 76,11% от общей суммы долга.
Инфляция. Индекс инфляции в ноябре 2025 г. составил 100,4%. Итого за 11 месяцев 2025 года индекс инфляции составил 107,7%, то есть инфляция составила 7,7%.
Валовой внутренний продукт. По предварительным оценкам номинальный ВВП Украины в 2025 году составил 8967,4 млрд грн.
В третьем квартале 2025 года реальный ВВП Украины вырос на 2,1% в годовом исчислении и на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.
Средняя зарплата. По данным Work.ua, в 2025 году показатель средней зарплаты вырос с 22 500 грн до 27 500 грн.
Что изменилось в банковской системе и на валютном рынке
Поделиться новостью
Также по теме
Макрофинансовые показатели Украины за 2025 год: госдолг, ВВП, инфляция
Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении
Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места
Настроения бизнеса ухудшились: половина предприятий недовольна финансовым состоянием
Государство будет платить ЕСВ за граждан, находящихся в плену
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок