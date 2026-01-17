Інфляція у грудні сповільнилася до 8%: як змінилися ціни Сьогодні 10:17 — Казна та Політика

Інфляція у грудні сповільнилася до 8%: як змінилися ціни

За даними Державної служби статистики, у грудні споживчі ціни в Україні майже не змінилися порівняно з листопадом — зростання склало лише 0,2%. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 8%.

Про це пише Центр економічної стратегії.

Як змінилися ціни

Зазначається, що ці показники значно нижчі за прогнози аналітиків та Національного банку.

«Медіанний прогноз неурядових аналітиків говорив про споживчу інфляцію 8,8% на кінець 2025 року. НБУ ж узагалі очікував на 9,2%», — йдеться у повідомленні.

У ЦЕС зауважують, уповільнення інфляції відбулося насамперед завдяки продуктам харчування.

Зокрема, ціни на категорію «продукти та напої» не зросли у порівнянні з листопадом (+0%) — усі попередні роки повномасштабної війни у грудні вони зростали на 1−2%.

Що здорожчало

За даними Держстату, вартість яєць, продуктів переробки зернових, риби та продуктів з риби, хлібу, соняшникової олії, сала, овочів, яловичини та молока зросла на 5,6−0,7%.

Читайте також Інфляція сповільнюється: як змінилися ціни в листопаді

Водночас ціни на фрукти, цукор, м’ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло знизилися на 4,1−0,2%.

Також на 1% зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби через подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Окрім того, на 0,7% зросли ціни на транспорт. Це повʼязано з подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття — на 4,4%, одяг — на 3,6%.

Коментар Нацбанку

Finance.ua вже писав , що фактична інфляція в грудні 2025 року була нижче прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2025 року, насамперед завдяки подальшому відображенню ефектів вищих урожаїв.

Базова інфляція також була нижчою, ніж очікувалося, за рахунок стрімкішого сповільнення подорожчання непродовольчих товарів і послуг на тлі послаблення тиску з боку ринку праці та стійкої ситуації на валютному ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.