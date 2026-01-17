Інфляція у грудні сповільнилася до 8%: як змінилися ціни

0 800 307 555
укр
Казна та Політика
За даними Державної служби статистики, у грудні споживчі ціни в Україні майже не змінилися порівняно з листопадом — зростання склало лише 0,2%. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 8%.
Про це пише Центр економічної стратегії.

Як змінилися ціни

Зазначається, що ці показники значно нижчі за прогнози аналітиків та Національного банку.
«Медіанний прогноз неурядових аналітиків говорив про споживчу інфляцію 8,8% на кінець 2025 року. НБУ ж узагалі очікував на 9,2%», — йдеться у повідомленні.
У ЦЕС зауважують, уповільнення інфляції відбулося насамперед завдяки продуктам харчування.
Зокрема, ціни на категорію «продукти та напої» не зросли у порівнянні з листопадом (+0%) — усі попередні роки повномасштабної війни у грудні вони зростали на 1−2%.

Що здорожчало

За даними Держстату, вартість яєць, продуктів переробки зернових, риби та продуктів з риби, хлібу, соняшникової олії, сала, овочів, яловичини та молока зросла на 5,6−0,7%.
Водночас ціни на фрукти, цукор, м’ясо птиці, свинину, рис, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, масло знизилися на 4,1−0,2%.
Також на 1% зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби через подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.
Окрім того, на 0,7% зросли ціни на транспорт. Це повʼязано з подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,3% і палива та мастил на 1,1%.
Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема, взуття — на 4,4%, одяг — на 3,6%.
Коментар Нацбанку

Finance.ua вже писав, що фактична інфляція в грудні 2025 року була нижче прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2025 року, насамперед завдяки подальшому відображенню ефектів вищих урожаїв.
Базова інфляція також була нижчою, ніж очікувалося, за рахунок стрімкішого сповільнення подорожчання непродовольчих товарів і послуг на тлі послаблення тиску з боку ринку праці та стійкої ситуації на валютному ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
