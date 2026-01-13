У грудні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася: в НБУ назвали причини
У грудні 2025 року інфляція надалі сповільнювалася — до 8,0% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.
Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
Фактична інфляція в грудні 2025 року була нижче прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2025 року, насамперед завдяки подальшому відображенню ефектів вищих урожаїв.
Базова інфляція також була нижчою, ніж очікувалося, за рахунок стрімкішого сповільнення подорожчання непродовольчих товарів і послуг на тлі послаблення тиску з боку ринку праці та стійкої ситуації на валютному ринку.
Інфляція палива за підсумками 2025 року становила 6,4%
Пришвидшення зростання цін на паливо в грудні зумовлювалося подальшим подорожчанням бензинів, а також дизельного пального внаслідок проблем з логістикою, погіршення погодних умов та підвищеного попиту на тлі відключень електроенергії. Додатковим чинником стало подорожчання скрапленого газу, спричинене суттєвими затримками постачань на початку місяця.
Ціни упродовж 2025 року зросли на 9,7%
Уповільнення адміністративної інфляції в грудні зумовлювалося подальшим зниженням темпів подорожчання хліба, фармацевтичної продукції, алкогольних напоїв, а також помірним зниженням темпів подорожчання тютюнових виробів.
Причини сповільнення
У 2026 році очікується подальше сповільнення інфляції, зокрема завдяки поступовому зменшенню дисбалансів на ринку праці, помірному зовнішньому ціновому тиску та заходам монетарної політики НБУ.
Нагадаємо, у статті Finance.ua розповідає про головні фінансові результати минулого року.
Довідка Finance.ua:
- Індекс інфляції у листопаді 2025 року становив 100,4%. Усього вже за 11 місяців 2025 року індекс інфляції склав 107,7%, тобто інфляція склала 7,7%.
- Номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) України у 2025 році, за попередніми оцінками, становив 8967,4 млрд грн.
- У третьому кварталі 2025 року реальний ВВП України зріс на 2,1% у річному вимірі та на 0,8% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного чинника.
