ЄС ще на пів року продовжив санкції проти рф Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

ЄС продовжив санкції проти рф до 15 вересня 2026 року

Європейська рада продовжила дію індивідуальних санкцій, запроваджених за підрив територіальної цілісності України, ще на шість місяців — до 15 вересня 2026 року.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Індивідуальні обмеження продовжуватимуть застосовувати щодо близько 2600 фізичних та юридичних осіб, причетних до триваючої невиправданої та неспровокованої військової агресії рф проти України.

Чинні обмежувальні заходи включають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування їх активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що входять до переліку.

Водночас Європейська Рада вирішила не поновлювати у переліку двох осіб та виключити зі списку п’ятьох померлих осіб.

Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію рф проти України, ЄС значно розширив санкції проти росії з метою послаблення її економічної бази, позбавлення її критично важливих технологій та ринків, а також обмеження її здатності вести війну.

Як зазначено у тексті, підтриманому 25 главами держав або урядів на засіданні Європейської Ради 18 грудня 2025 року, ЄС підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«ЄС залишається рішучим у підтримці та посиленні тиску на рф, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії та розпочала змістовні переговори щодо миру», — йдеться у повідомленні.

Укрінформ

