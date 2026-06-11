Понад 100 млрд грн отримали українці за зруйноване та пошкоджене житло Сьогодні 09:05 — Казна та Політика

Пошкоджене внаслідок війни житло

Україна — єдина країна у світі, яка під час повномасштабної війни реалізує масштабну державну програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло.

Із посиланням на Мінрозвитку громад і територій ділимося результатами програми «єВідновлення».

Понад 200 тисяч родин уже отримали допомогу

Державна програма єВідновлення продовжує компенсувати українцям втрати житла, спричинені російською агресією. Станом на 10 червня 2026 року виплати або житлові сертифікати отримали 206 447 родин на загальну суму 103,9 млрд грн.

При цьому попит на програму залишається стабільно високим, тож уряд працює над залученням додаткового фінансування та міжнародної підтримки для її подальшої реалізації.

Компенсації за пошкоджене житло

За напрямом відшкодування пошкодженого житла допомогу отримали понад 138 тисяч родин. На ці потреби держава спрямувала 13,6 млрд грн.

Загалом за три роки роботи програми подано понад 223 тисячі заяв. Компенсації надаються як для дрібних ремонтів, так і для капітального відновлення осель.

Середній розмір виплати для ремонту за категорією, А становить 70 тис. грн, а для капітального ремонту за категорією В — 341 200 грн.

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Сертифікати на нове житло та підтримка ВПО

За знищене житло майже 65 тисяч родин уже отримали житлові сертифікати на суму 85,2 млрд грн. За цей час українці подали понад 149 тисяч заяв на такий вид компенсації.

Нові квартири або будинки за отримані сертифікати вже придбали майже 33 тисячі сімей. Серед них понад 11 тисяч родин внутрішньо переміщених осіб.

На початку 2025 року уряд додатково спрямував 15 млрд грн саме на компенсації для ВПО.

Окремий напрям програми, який стартував на початку 2025 року, передбачає виплати на будівництво нового житла на власній земельній ділянці. Перший транш уже отримали 810 родин на суму 972,5 млн грн, а другий — 372 родини на суму 476 млн грн.

Житлові ваучери для переселенців з окупованих територій

Із грудня 2025 року в межах єВідновлення запрацював механізм житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

На першому етапі ним можуть скористатися ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Розмір житлового ваучера становить до 2 млн грн.

Наразі погоджено 3 296 заявок на фінансування таких ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн. Завдяки цьому житло вже придбали 1 858 родин.

Загалом за цим напрямом надійшло понад 41 тисяча заяв, а більш ніж 32 тисячі з них уже отримали схвалення місцевих комісій.

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