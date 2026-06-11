Рада скасувала довічний фінмоніторинг для політично значущих осіб Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Парламент розширив перелік осіб, на яких поширюється статус PEP

Верховна Рада ухвалила зміни до правил фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP), скасувавши довічний статус посиленого контролю після звільнення з посади. Відповідні норми депутати підтримали у складі законопроєкту № 15111-д щодо автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Про це пише Фінансовий клуб.

Посилений моніторинг діятиме один рік після звільнення

Згідно з ухваленими нормами, посилений фінансовий моніторинг буде обов’язковим протягом 12 місяців після звільнення особи з політично значущої посади.

Після завершення цього терміну поглиблена перевірка може здійснюватися лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику.

Колишня заступниця міністра юстиції Інна Богатих зазначила , що нові правила мають усунути один із чинників, які стримували фахівців від роботи на державній службі.

«Це рішення парламенту зніме одну з основних перепон йти на високі посади, бо з урахуванням відповідальності, стресу 24/7, дуже скромної мотивації та перспективи пожиттєвих складнощів із фінмоніторингом багато професійних людей відмовлялися від пропозицій у держсекторі», — прокоментувала вона.

За словами Богатих, після завершення 12-місячного періоду колишній статус політично значущої особи не може бути єдиною підставою для продовження посиленого фінансового моніторингу.

У разі ухвалення такого рішення суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен буде надати письмове обґрунтування. Водночас клієнт матиме право вимагати перегляду такого рішення.

Перелік PEP розширили

Водночас парламент розширив перелік осіб, на яких поширюється статус PEP. До нього включили працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках із державною часткою понад 50%, а також керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України.

Крім того, депутати підтримали норму про запровадження електронного декларування для голів і членів правлінь державних банків.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні офіційно налічується близько 30 тис. політично значущих осіб (PEP), а ще 140 тис. осіб класифікуються як пов’язані з ними.

Також ми з посиланням на НБУ писали , що банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних із ними осіб (PEP), автоматично відносячи їх до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин і безпідставно обмежуючи доступ до фінансових послуг.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.