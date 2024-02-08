У Нацбанку пояснили, як посилиться фінансовий моніторинг політично значущих осіб з-за кордону — Finance.ua
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У Нацбанку пояснили, як посилиться фінансовий моніторинг політично значущих осіб з-за кордону

Казна та Політика
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У Нацбанку пояснили, як посилиться фінансовий моніторинг політично значущих осіб з-за кордону
У Нацбанку пояснили, як посилиться фінансовий моніторинг політично значущих осіб з-за кордону
Нацбанк опублікував роз’яснення про використання ризик-орієнтованого підходу під час фінансового моніторингу публічно значущих осіб (РЕР).
Про це пише Zn.ua з посиланням на НБУ.
Високий рівень ризику встановлюється для тих РЕР, які є іноземними публічними діячами, а також для повʼязаних із ними осіб, членів їхніх сімей і клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи.
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Для національних РЕР і повʼязаних із ними осіб такий ризик встановлюється, якщо за результатами моніторингу такий вже ризик був встановлений (може бути високий, середній або низький).
Під час фінансового моніторингу РЕР як банки, так і нефінансові установи мають здійснювати такі заходи:
  • мати належну систему управління ризиками з метою виявлення факту належності клієнта або його кінцевого бенефіціарного власника до зазначеної категорії;
  • отримувати дозвіл керівника субʼєкта фінмоніторинга для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону про ПВК/ФТ;
  • вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими повʼязані ділові відносини чи операції з такими особами;
  • здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин.
В НБУ зазначили, що пункти 2−4 можуть не вживатися стосовно РЕР, які припинили виконання визначних публічних функцій.
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Тобто банки відтепер зобовʼязані переглядати ризики і знімати з посиленого моніторингу тих РЕР, що припинили свою діяльність і не становлять високих корупційних ризиків, якщо пройшло 12 місяців із припинення виконання публічних функцій і якщо субʼєкт фінмоніторингу переконався, що ризики відсутні.
При цьому субʼєкт фінмоніторингу зобовʼязаний унеможливлювати необґрунтовані відмови у банківському обслуговуванні РЕР. У новому законі запроваджується механізм реагування на такі відмови: у разі, якщо така відмова мала місце, субʼєкт фінмоніторингу зобовʼязаний протягом п’ять робочих днів надати обґрунтоване пояснення причини відмови.
За матеріалами:
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