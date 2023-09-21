Фінмоніторинг політично значущих осіб в Україні знову буде пожиттєвим — Finance.ua
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Фінмоніторинг політично значущих осіб в Україні знову буде пожиттєвим

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Проект за основу підтримали 243 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроектом №9269, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).
«Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС», — зазначив депутат.

Хто такі PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs — це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.
В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.
За матеріалами:
РБК-Україна
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