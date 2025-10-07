0 800 307 555
Відновлення конкурсів на держслужбу: про що йдеться в законопроєкті

Казна та Політика
50
Верховна Рада розгляне в першому читанні законопроект 13478−1 про відновлення конкурсів на державну службу. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування.
Про це йдеться в проєкті, який зареєстрували перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко та член комітету з держвлади Віталій Безгін.

Що передбачається

Законопроект передбачає строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

На які посади будуть конкурси

Конкурси на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, оголошуються:
  • на посади в органах місцевого самоврядування — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;
  • на посади державної служби категорії «А» — з 1 червня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 9 місяців;
  • на посади державної служби категорії «Б» — з 1 липня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 12 місяців;
  • на посади державної служби категорії «В» — з 1 вересня 2026 року. Граничний строк оголошення таких конкурсів становить 18 місяців.

Терміни перебування на посаді

Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено до набрання чинності цим Законом у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, становить:
  • для посад державної служби категорій «А» і «Б» — 18 місяців з дня відновлення конкурсів на такі посади;
  • для посад державної служби категорії «В» та посад в органах місцевого самоврядування — 24 місяці з дня відновлення конкурсів.
Якщо скасують воєнний стан
Якщо це станеться до 1 червня 2026 року, то призначення на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому ч. 5 статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» у період з дня припинення чи скасування воєнного стану до:
  • 1 червня 2026 року — на посади державної служби категорії «А», посади в органах місцевого самоврядування;
  • 1 липня 2026 року — на посади державної служби категорії «Б»;
  • 1 вересня 2026 року — на посади державної служби категорії «В».
Ці положення не поширюються на державні органи та органи місцевого самоврядування, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії.
Але передбачено, що суб’єкт призначення після відновлення проведення конкурсу для відповідної категорії посади державної служби може прийняти рішення про продовження проходження державної служби державним службовцем, призначеним у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, за його згодою без обов’язкового проведення конкурсу за певних умов.
Нагадаємо, нині чиновники отримують втричі більшу середню зарплату ніж в середньому в Україні.
Найбільшу зарплату отримують чиновники Антимонопольного комітету. Середня зарплата в АМКУ становить 118,7 тис. гривень. У комітеті працюють 268 осіб, а зарплата керівництва складає в середньому 215 тис. гривень на місяць.
На другому місці у рейтингу — Міністерство юстиції, де 997 працівників отримують у середньому 100,5 тис. гривень. На керівних посадах в міністерстві зарплата становить близько 143 тис. гривень. Більще деталей читайте тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Payment systems