Контрабанда та порушення: що найчастіше вилучають митники Сьогодні 08:42 — Казна та Політика

Держмитслужба

Кількість виявлених порушень митних правил зросла. Порівняно з аналогічним періодом минулого року митниці зафіксували на 22% більше правопорушень. Лише у справах про порушення митних правил було тимчасово вилучено товарів, транспорту та валюти на 255 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Які товари найчастіше вилучають

За даними митних органів, у 2018 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на загальну суму 255 млн грн.

Найбільшу частку вилучених товарів становили:

промислові товари — на 188 млн грн;

продовольчі товари — на 35 млн грн.

транспортні засоби — на понад 27 млн грн;

валюту — на 5 млн грн.

Мільярдні справи передано до судів

У 468 справах про порушення митних правил, зокрема відкритих у попередні періоди, митниці застосували адміністративні штрафи на суму 15 млн грн. До державного бюджету вже стягнуто 25 млн грн з урахуванням рішень за справами минулих періодів.

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Водночас на розгляд судів передано 2 771 справу про порушення митних правил на загальну суму понад 1,6 млрд грн.

За результатами судового розгляду справ, у тому числі відкритих раніше, накладено стягнення у вигляді штрафів і конфіскації товарів на майже 5,2 млрд грн.

Раніше Finance.ua писав , що Державна митна служба розпочинає процес разової атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов’язкову комплексну перевірку працівників для визначення їхньої відповідності займаним посадам та антикорупційним стандартам у межах реформи митниці.

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