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Контрабанда та порушення: що найчастіше вилучають митники

Казна та Політика
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Держмитслужба
Держмитслужба
Кількість виявлених порушень митних правил зросла. Порівняно з аналогічним періодом минулого року митниці зафіксували на 22% більше правопорушень. Лише у справах про порушення митних правил було тимчасово вилучено товарів, транспорту та валюти на 255 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Які товари найчастіше вилучають

За даними митних органів, у 2018 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на загальну суму 255 млн грн.
Найбільшу частку вилучених товарів становили:
  • промислові товари — на 188 млн грн;
  • продовольчі товари — на 35 млн грн.
  • транспортні засоби — на понад 27 млн грн;
  • валюту — на 5 млн грн.
Контрабанда та порушення: що найчастіше вилучають митники

Мільярдні справи передано до судів

У 468 справах про порушення митних правил, зокрема відкритих у попередні періоди, митниці застосували адміністративні штрафи на суму 15 млн грн. До державного бюджету вже стягнуто 25 млн грн з урахуванням рішень за справами минулих періодів.
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Водночас на розгляд судів передано 2 771 справу про порушення митних правил на загальну суму понад 1,6 млрд грн.
За результатами судового розгляду справ, у тому числі відкритих раніше, накладено стягнення у вигляді штрафів і конфіскації товарів на майже 5,2 млрд грн.
Раніше Finance.ua писав, що Державна митна служба розпочинає процес разової атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов’язкову комплексну перевірку працівників для визначення їхньої відповідності займаним посадам та антикорупційним стандартам у межах реформи митниці.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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