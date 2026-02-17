В Польше ужесточат требования для получения гражданства: что нужно знать Сегодня 18:00 — Личные финансы

В Польше ужесточат требования для получения гражданства: что нужно знать

В 2025 году в Канцелярию Президента Республики Польша поступило 5470 заявлений на получение польского гражданства. Президент выдал 222 решения о предоставлении польского гражданства 999 лицам и об отказе в предоставлении польского гражданства 1335 лицам.

Все эти решения были приняты до 1 августа 2025 года. Это значит, что президент Кароль Навроцкий, вступивший в должность 6 августа, не принял ни одного решения в прошлом году, пишет inpoland.net.pl

В этом году Канцелярия Президента Республики Польша получила 445 заявлений от иностранцев (данные по состоянию на 4 февраля). Навроцкий издал четыре постановления о предоставлении польского гражданства 25 лицам и отказал в его предоставлении 18 лицам.

Решения президента по вопросам гражданства, подобно решениям о помиловании, не требуют обоснования и не подлежат обжалованию. Поэтому получить гражданство таким образом стремятся иностранцы, не отвечающие установленным законодательством требованиям. Положения Административно-процессуального кодекса также не применяются в данном случае.

Более распространена процедура получения гражданства от воеводы.

Требования

Для получения гражданства таким образом иностранцу необходимо выполнить ряд требований:

проживать в Польше не менее 3 лет подряд,

подряд, иметь разрешение на проживание, разрешение на долгосрочного резидента ЕС или разрешение на постоянное жительство,

иметь стабильный и регулярный источник дохода,

иметь законное право на жилье (собственное или договор аренды),

владеть польским языком на уровне B1 (что подтверждено государственным сертификатом).

Однако лица со статусом беженца могут подать заявление на гражданство через два года, а иностранцы с Картой поляка — через год.

Сколько получили

Количество иностранцев, получающих польское гражданство, ежегодно растет. В частности, в 2023 году польское гражданство получили 12 166 человек, из них 1 719 — по решению президента, а в 2024 году — 16 647 иностранцев, из них 14 828 — по решению воеводы и 2 200 — по решению президента.

Недавно в Сейме рассматривался проект поправки в Закон о гражданстве Польши (внесенный группой депутатов от PiS). Предложенные положения должны продлить путь к получению гражданства с 3 до 10 лет непрерывного проживания в Польше, а также ввел требование о несудимости иностранцев в стране происхождения. В январе этот проект не получил поддержки в Сейме.

По данным Министерства внутренних дел и администрации, право подать заявку на гражданство после 3 лет проживания в Польше могут только те иностранцы, которые подают заявление на политическое убежище (менее 100 случаев за последние годы), а более 99% польского гражданства предоставляются после не менее чем восьми лет проживания.

Как сообщала «Rzeczpospolita», у Польши сейчас есть одни из самых низких требований к гражданству в мире. В октябре прошлого года Министерство внутренних дел и администрации подготовило законопроект об обновлении правил получения гражданства. В частности, среди его положений есть введение теста на гражданство (включая знание польской политической системы) и требование налогового резидентства в Польше. Проект все еще находится в стадии разработки. К работе над нормативным актом пригласили представителей президента, чтобы обеспечить одобрение и подписание нового закона президентом Навроцким.

Скорее всего, экзамен для иностранцев будет смоделирован по образцу схемы, уже разработанной Центральной экзаменационной комиссией. Правительственный законопроект продлевает путь к гражданству до 8 лет, включающий 3 года временного проживания и 5 лет постоянного проживания. Владельцы Карты поляка смогут подать заявление на гражданство через 3 года, а не через 1 год, как это сейчас.

Справка Finance.ua:

Средний класс — это люди, доходы которых позволяют покрывать не только обязательные или базовые расходы. К среднему классу в Польше относят тех, кто зарабатывает 4 700 — 12 тыс. злотых (56 тыс. грн — более 145 тыс. грн).

В Польше готовятся к изменению правил трудоустройства иностранцев. Если изменения будут приняты, уже с марта украинцы не смогут работать только на основании специальных льготных норм — для легальной работы понадобятся разрешения.

