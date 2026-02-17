В Польше ужесточат требования для получения гражданства: что нужно знать
В 2025 году в Канцелярию Президента Республики Польша поступило 5470 заявлений на получение польского гражданства. Президент выдал 222 решения о предоставлении польского гражданства 999 лицам и об отказе в предоставлении польского гражданства 1335 лицам.
Все эти решения были приняты до 1 августа 2025 года. Это значит, что президент Кароль Навроцкий, вступивший в должность 6 августа, не принял ни одного решения в прошлом году, пишет inpoland.net.pl.
В этом году Канцелярия Президента Республики Польша получила 445 заявлений от иностранцев (данные по состоянию на 4 февраля). Навроцкий издал четыре постановления о предоставлении польского гражданства 25 лицам и отказал в его предоставлении 18 лицам.
Решения президента по вопросам гражданства, подобно решениям о помиловании, не требуют обоснования и не подлежат обжалованию. Поэтому получить гражданство таким образом стремятся иностранцы, не отвечающие установленным законодательством требованиям. Положения Административно-процессуального кодекса также не применяются в данном случае.
Более распространена процедура получения гражданства от воеводы.
Требования
Для получения гражданства таким образом иностранцу необходимо выполнить ряд требований:
- проживать в Польше не менее 3 лет подряд,
- иметь разрешение на проживание, разрешение на долгосрочного резидента ЕС или разрешение на постоянное жительство,
- иметь стабильный и регулярный источник дохода,
- иметь законное право на жилье (собственное или договор аренды),
- владеть польским языком на уровне B1 (что подтверждено государственным сертификатом).
Однако лица со статусом беженца могут подать заявление на гражданство через два года, а иностранцы с Картой поляка — через год.
Сколько получили
Количество иностранцев, получающих польское гражданство, ежегодно растет. В частности, в 2023 году польское гражданство получили 12 166 человек, из них 1 719 — по решению президента, а в 2024 году — 16 647 иностранцев, из них 14 828 — по решению воеводы и 2 200 — по решению президента.
Недавно в Сейме рассматривался проект поправки в Закон о гражданстве Польши (внесенный группой депутатов от PiS). Предложенные положения должны продлить путь к получению гражданства с 3 до 10 лет непрерывного проживания в Польше, а также ввел требование о несудимости иностранцев в стране происхождения. В январе этот проект не получил поддержки в Сейме.
По данным Министерства внутренних дел и администрации, право подать заявку на гражданство после 3 лет проживания в Польше могут только те иностранцы, которые подают заявление на политическое убежище (менее 100 случаев за последние годы), а более 99% польского гражданства предоставляются после не менее чем восьми лет проживания.
Как сообщала «Rzeczpospolita», у Польши сейчас есть одни из самых низких требований к гражданству в мире. В октябре прошлого года Министерство внутренних дел и администрации подготовило законопроект об обновлении правил получения гражданства. В частности, среди его положений есть введение теста на гражданство (включая знание польской политической системы) и требование налогового резидентства в Польше. Проект все еще находится в стадии разработки. К работе над нормативным актом пригласили представителей президента, чтобы обеспечить одобрение и подписание нового закона президентом Навроцким.
Скорее всего, экзамен для иностранцев будет смоделирован по образцу схемы, уже разработанной Центральной экзаменационной комиссией. Правительственный законопроект продлевает путь к гражданству до 8 лет, включающий 3 года временного проживания и 5 лет постоянного проживания. Владельцы Карты поляка смогут подать заявление на гражданство через 3 года, а не через 1 год, как это сейчас.
