Наиболее востребованные профессии в Польше Сегодня 18:22 — Мир

Какие профессии сейчас в Польше наиболее востребованы

Министерство национального образования Польши (MEN) обнародовало обновленный прогноз востребованных профессий на 2026 год. Наибольший спрос на польском рынке труда сосредоточится на технических, инженерных и строительных специальностях.

«Прогноз спроса на работников профессионально-технических профессий на национальном и воеводских рынках труда» опубликован в издании Monitor Polski, пишет Inpoland.

Какие профессии будут наиболее востребованы в Польше

В списке MEN преобладают технические и инженерные профессии.

В частности, речь идет об инженерах по автоматизации, электриках, электромеханиках, мехатрониках, операторах станков, техниках по робототехнике, электромобильности, энергетике и железнодорожному транспорту.

Высокий спрос также прогнозируют на специалистов строительной отрасли — бетонщиков, плотников, кровельщиков и монтажников конструкций.

Особое внимание в прогнозе уделено профессиям, связанным с уходом за пожилыми людьми и управлением отходами. Это отражает демографические и экологические вызовы.

Какие профессии исключили из списка, а какие добавили

По сравнению с 2025 годом из общенационального перечня исключили профессии оператора машин для переработки пластмасс и сиделки для пожилых людей.

Впервые в список попала новая специальность — техник по управлению недвижимостью.

В список обязанностей таких специалистов входит: учет имущества, взаимодействие с владельцами и арендаторами, контроль технического состояния объектов и сотрудничество с государственными учреждениями.

Региональный спрос

Кроме общегосударственного прогноза министерство сформировало отдельные перечни для каждого воеводства. Они разделяют профессии по уровню спроса — от особо высокого до умеренного — с учетом специфики местной экономики.

В регионах доминируют ІТ-специальности, профессии авиационной и промышленной отраслей, возобновляемой энергетики, агробизнеса и пищевых технологий.

В министерстве подчеркивают, что региональный подход позволяет более точно адаптировать образовательные программы к реальным потребностям местных рынков труда.

Украинцам понадобятся разрешения на работу в Польше

До этого Finance.ua отмечал , что в Польше готовятся к изменению правил трудоустройства иностранцев. Если изменения будут приняты, уже с марта украинцы не смогут работать только на основании специальных льготных норм — для легальной работы понадобятся разрешения.

