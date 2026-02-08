0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наиболее востребованные профессии в Польше

Мир
19
Какие профессии сейчас в Польше наиболее востребованы
Какие профессии сейчас в Польше наиболее востребованы
Министерство национального образования Польши (MEN) обнародовало обновленный прогноз востребованных профессий на 2026 год. Наибольший спрос на польском рынке труда сосредоточится на технических, инженерных и строительных специальностях.
«Прогноз спроса на работников профессионально-технических профессий на национальном и воеводских рынках труда» опубликован в издании Monitor Polski, пишет Inpoland.

Какие профессии будут наиболее востребованы в Польше

В списке MEN преобладают технические и инженерные профессии.
Читайте также
В частности, речь идет об инженерах по автоматизации, электриках, электромеханиках, мехатрониках, операторах станков, техниках по робототехнике, электромобильности, энергетике и железнодорожному транспорту.
Высокий спрос также прогнозируют на специалистов строительной отрасли — бетонщиков, плотников, кровельщиков и монтажников конструкций.
Особое внимание в прогнозе уделено профессиям, связанным с уходом за пожилыми людьми и управлением отходами. Это отражает демографические и экологические вызовы.

Какие профессии исключили из списка, а какие добавили

По сравнению с 2025 годом из общенационального перечня исключили профессии оператора машин для переработки пластмасс и сиделки для пожилых людей.
Читайте также
Впервые в список попала новая специальность — техник по управлению недвижимостью.
В список обязанностей таких специалистов входит: учет имущества, взаимодействие с владельцами и арендаторами, контроль технического состояния объектов и сотрудничество с государственными учреждениями.

Региональный спрос

Кроме общегосударственного прогноза министерство сформировало отдельные перечни для каждого воеводства. Они разделяют профессии по уровню спроса — от особо высокого до умеренного — с учетом специфики местной экономики.
Помимо общенационального прогноза, MEN сформировало отдельные списки для каждого воеводства, которые учитывают специфику региональных экономик и разделяют профессии по уровню спроса — от особо высокого до умеренного.
Читайте также
В регионах доминируют ІТ-специальности, профессии авиационной и промышленной отраслей, возобновляемой энергетики, агробизнеса и пищевых технологий.
В министерстве подчеркивают, что региональный подход позволяет более точно адаптировать образовательные программы к реальным потребностям местных рынков труда.

Украинцам понадобятся разрешения на работу в Польше

До этого Finance.ua отмечал, что в Польше готовятся к изменению правил трудоустройства иностранцев. Если изменения будут приняты, уже с марта украинцы не смогут работать только на основании специальных льготных норм — для легальной работы понадобятся разрешения.
По материалам:
Finance.ua
Польша
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems