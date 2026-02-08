Пособие при рождении ребенка: какие выплаты получают в других странах Сегодня 09:25 — Мир

Какую помощь при рождении ребенка получают в странах мира

Прошел месяц как украинцы начали получать повышенные выплаты при рождении ребенка — 50 тысяч гривен, а также увеличенное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года — 7 тысяч гривен. По сравнению с другими странами, эта помощь — не самая большая. Кроме того, в некоторых государствах ежемесячные выплаты начисляются до достижения совершеннолетия.

«Слово и дело» рассказывает , какое пособие при рождении ребенка выплачивают в США, Великобритании, Франции, Польше, Германии, Италии, Эстонии, Южной Корее, Японии.

США

В Соединенных Штатах Америки матерям при рождении ребенка начисляют единовременную выплату в размере 5 тысяч долларов.

Следует отметить, что в Америке пособие может отличаться, в зависимости от штата, также оно направлено ​​в первую очередь малообеспеченным семьям.

Кроме того, некоторые категории семей имеют право на льготные услуги по уходу за детьми в периоды работы и/или обучения родителей.

А в конце января этого года президент США Дональд Трамп объявил о новой финансовой инициативе, в рамках которой каждый ребенок, рожденный в США в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от федерального правительства стартовый инвестиционный депозит в размере 1000 долларов и ребенок может знать эти деньги со счета, когда ему исполнится 18 лет.

Великобритания

В Британии существует пособие на детей (Child Benefit) — это дополнительные финансовые выплаты, предоставляемые родителям или другим лицам, отвечающим за воспитание ребенка.

За первого ребенка страна выплачивает примерно 87 фунтов в месяц до 16 лет (или до 19, если она учится на утвержденной полной образовательной программе, кроме высшего образования).

За каждого следующего ребенка родители получают 58 фунтов в месяц до 16 лет (или до 19, если он учится на утвержденной полной образовательной программе, кроме высшего образования).

Страны ЕС

Франция

Во Франции разовая выплата при рождении ребенка составляет 923 евро (1846 евро при усыновлении ребенка). Пособие выплачивается, если заработная плата родителей не превышает 35 729 евро. Также в стране предусмотрено ежемесячное пособие в размере 184 евро. Для получения денег один из родителей должен обратиться в фонд CAF.

Польша

В соседней с Украиной Польше действует программа, которая предусматривает три направления поддержки: 1500 злотых выплачивают ежемесячно в течение двух лет (с 12-го по 35-й месяц жизни ребенка).

Выплаты получают родители, выходящие на работу до того, как ребенку исполнится 3 года.

Для семей с детьми с инвалидностью размер пособия составляет 1900 злотых в месяц. До 1500 злотых в месяц выплачивается на оплату пребывания ребенка в яслях, детском клубе или под присмотром няни.

Украинские семьи в Польше также могут претендовать на этот вид пособия.

Также существует ежемесячная выплата в 500 злотых на ребенка от 12 до 35 месяцев. Это пособие доступно всем детям независимо от дохода родителей.

Германия

В Германии при рождении ребенка предусмотрена комплексная финансовая поддержка: ежемесячное детское пособие в размере 255−259 евро (до достижения ребенком 18 лет), а также от 300 до 1800 евро родителям для компенсации дохода и единовременные выплаты на обустройство для малообеспеченных.

Италия

В Италии при рождении ребенка единовременно выплачивается 1000 евро. Также семья получит 303 евро ежемесячно за несовершеннолетнего ребенка. Кроме этого, в стране также есть пособие для неработающих матерей и компенсация за детские сады.

Эстония

В Эстонии разовая выплата за каждого рожденного ребенка составляет 320 евро. До 19 лет выплачивается 80 евро в месяц за первого и второго ребенка, за третьего — 100 евро в месяц.

Семьям, где есть от 3 до 6 детей, дополнительно выплачивают 450 евро в месяц, семьям с 7 детьми и более — 650 евро в месяц.

Выплата родителям-одиночкам составляет 80 евро в месяц. Выплата родителям, состоящим на срочной службе, начисляется в размере 900 евро в месяц.

Страны Азии

Южная Корея

В Южной Корее последние годы рекордно снизилась рождаемость, сейчас в стране выплачивают пособие в размере 755 долларов в месяц за ребенка до 1 года, 377 долларов в месяц за ребенка в возрасте до 2 лет.

Также государство оказывает пособие в размере 151 доллар в месяц на ребенка, пока он не достигнет школьного возраста.

Кроме этого, в стране предусмотрено пособие при рождении ребенка и от местного самоуправления, размер этих выплат может отличаться в разных регионах.

В отдельных случаях денежное пособие женщине при рождении ребенка могут выплатить работодатели. В частности, осенью прошлого года одна из строительных компаний Южной Кореи запустила так называемую программу поддержки рождаемости, согласно которой каждая работница может получить 100 млн вон (около 72 тысяч долларов) за рождение ребенка.

Япония

В Японии власти выплачивают 15 000 иен за детей до трех лет, а затем — 10 000 иен за детей от трех до старшего школьного возраста. Кроме того, для семей с несколькими детьми предусмотрена ежемесячная выплата 30 000 иен (за третьего ребенка и каждого ребенка после него).

