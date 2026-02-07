0 800 307 555
Более 13 миллионов человек в Германии находятся под угрозой бедности

Мир
29
В Германии стало больше людей, которые находятся на грани бедности
В Германии 13,3 миллиона человек находятся под угрозой нищеты. Это составляет 16,1% населения страны и на 15,5% больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщает DW, ссылаясь на данные Федерального статистического управления (Destatis).
Эти данные взяты из статистики ЕС по доходам и условиям жизни (EU-SILC).
ЕС определяет «риск бедности» как жизнь на менее 60% от среднего эквивалентного дохода — значение, которое делит население пополам на основе взвешенных доходов домохозяйств.
Порогом для людей, которые проживают самостоятельно в Германии, был чистый доход в размере 1446 евро в месяц. Для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми младше 14 лет это значение составляло 3036 евро.
При этом приводятся группы населения, которые с большей вероятностью подвержены риску бедности:
  • люди, проживающие самостоятельно (30,9%),
  • люди в неполных семьях (28,7%),
  • безработные (64,9%),
  • лица, потерявшие работу (33,8%),
  • пенсионеры (19,1%).
Ни одна методология не может дать четкую картину уровня бедности и риска в любой стране, поскольку условия жизни людей различаются.

В Великобритании уровень «очень глубокой бедности» достиг наивысшего показателя за 30 лет

Ранее Finance.ua писал, что в Великобритании углубился уровень бедности — почти 7 млн ​​человек живут в «очень глубокой бедности», что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.
По материалам:
Європейська правда
Германия
