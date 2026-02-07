В каких странах Европы самые высокие минимальные зарплаты Сегодня 10:10 — Мир

В Украине платят самую маленькую минималку среди стран-претендентов на вступление в ЕС

В 2026 году около 12,8 млн работников в 22 странах ЕС получают минимальную заработную плату. Самую маленькую «минималку» получат в Болгарии, а самую высокую — в Люксембурге. Среди стран, претендующих на вступление в ЕС, самые низкие показатели у Украины и Молдовы.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Евростата.

Где в ЕС самая высокая минимальная зарплата

По данным Евростата, наименьшую минимальную месячную зарплату в ЕС получат работники в Болгарии — 620 евро, а самую высокую — в Люксембурге — 2 704 евро.

В пяти странах ЕС минимальная заработная плата превышает 2000 евро:

Люксембург — 2 704 евро;

Ирландия — 2 391 евро;

Германия — 2 343 евро;

Нидерланды — 2 295 евро;

Бельгия — 2 112 евро.

За этими странами в рейтинге следуют Франция и Испания, где работники получают 1823 евро и 1381 евро «минималки» в месяц. Как отмечают аналитики, это подчеркивает, как сильно отличаются уровни даже между соседними странами.

В более чем половине проанализированных стран (членов ЕС и кандидатов) минимальная зарплата недотягивает до 1000 евро.

Если учесть страны-кандидаты, то самую низкую минимальную зарплату получают в Украине — 173 евро и в Молдове — 319 евро.

Размер минималки в странах ЕС в 2026 году, Інфографіка: Euronews

Покупательная способность сужает рейтинг

Эксперты отмечают, что в разных странах стоимость жизни существенно отличается, поэтому для полноты картины следует учитывать показатель покупательной способности (PPS).

После пересчета разрыв между странами снизился. Так, Румыния поднялась с 20-го на 12-е место благодаря низким ценам. Также свои позиции улучшили Турция и Сербия.

Чехия и Эстония опустились в рейтинге из-за высокой стоимости жизни.

Рейтинг по покупательной способности:

более 1500 PPS — Германия (2157 PPS), Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Испания и Польша;

1000−1500 PPS — Румыния, Хорватия, Литва, Чехия и еще 8 стран;

менее 1000 PPS — только Латвия и Эстония (886 PPS).

Рейтинг по покупательной способности, Інфографіка: Euronews

Где в ЕС размер минималки не изменился

Аналитики отмечают, что около трети работников с минимальной зарплатой не получили ни одного повышения по сравнению с июлем 2025 по январь 2026 года.

В четырех странах в течение года «минималка» вообще не росла: в Бельгии, Эстонии, Греции, Испании, Люксембурге и Словении.

Наибольший рост минимальной зарплаты (свыше 11%) за 2025 год зафиксировали в Болгарии, Венгрии и Словакии.

В Италии, Австрии, Швеции, Дании и Финляндии законодательно установленной минимальной зарплаты нет. В этих странах оплата определяется коллективными договорами между работодателями и профсоюзами.

Минимальная зарплата в Украине

До этого Finance.ua отмечал , что с 1 января 2026 года минимальную зарплату в Украине повысили с 8000 до 8647 гривен (рост на 8%). В почасовом размере минимальная оплата труда выросла до 52 грн.

Общий прожиточный минимум повысился с 2920 грн. до 3209 грн. (+9,9%).

