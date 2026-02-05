В Польше будут новые паспорта: почему так Сегодня 18:30 — Мир

В Польше будут новые паспорта: почему так

новый дизайн паспортов. Как сообщили Inpoland , Министерство внутренних дел и администрации планирует ввести

Что изменят

Планируемые изменения коснутся не только графического дизайна, но и защиты от подделок.

Среди предложенных идей:

Собственный специализированный графический дизайн паспорта для каждого воеводства.

В паспортах каждого воеводства должны быть изображены объекты, известные в определенном регионе.

Еще одно изменение предполагает уменьшение количества страниц в документе.

Для чего это

В настоящее время страницы паспорта в большинстве своем остаются пустыми, часто до истечения срока действия документа. Уменьшение размера паспорта удешевит его производство.

