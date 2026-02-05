0 800 307 555
В Польше будут новые паспорта: почему так

Мир
69
Как сообщили Inpoland, Министерство внутренних дел и администрации планирует ввести новый дизайн паспортов.

Что изменят

Планируемые изменения коснутся не только графического дизайна, но и защиты от подделок.
Среди предложенных идей:
  • Собственный специализированный графический дизайн паспорта для каждого воеводства.
  • В паспортах каждого воеводства должны быть изображены объекты, известные в определенном регионе.
  • Еще одно изменение предполагает уменьшение количества страниц в документе.

Для чего это

В настоящее время страницы паспорта в большинстве своем остаются пустыми, часто до истечения срока действия документа. Уменьшение размера паспорта удешевит его производство.
Ранее писали, что самым бедным городом Польши считается Грифов Силезский, (Нижнесилезское воеводство). Доходы местного самоуправления на душу населения там рекордно низкие. Журнал «Wspólnota» составил рейтинг состоятельности местного самоуправления. Были учтены доходы муниципального бюджета на душу населения.
Напомним, самой большой группой иностранных работников в Польше были граждане Украины — 67%. Их доля снизилась на 0,3% по сравнению с июлем 2024 года и выросла на 0,1% по сравнению с июнем 2025 года.
Украинцы работают в Польше преимущественно в секторах, где не хватает местной рабочей силы. Это такие отрасли, как строительство, промышленность, сфера услуг, транспорт, общепит и уход за пожилыми людьми.
Польша
