В День святого Валентина: 5 городов в Европе с романтичной атмосферой

Большинство людей, когда думают о романтичном городе, сразу же вспоминают Париж, ведь именно он уже не одно десятилетие носит почетный титул «города любви». Впрочем, в 2026 году можно выбрать альтернативные варианты.

Вена

Вена — это невероятный город в самом центре Европы, известный как один из самых романтичных в мире. Здесь и белые лошади, рысью скачущие по улицам, и роскошные императорские дворцы, и пышные сады, кафе с хрустальными люстрами и заведения с изысканным вином.

Вена — это идеальный вариант и для любителей искусства, ведь День святого Валентина можно провести в одной из многочисленных галерей столицы.

Лиссабон

Многие ошибочно полагают, что в Португалию стоит ехать только летом, когда солнце уже достаточно сильно прогревает море. Впрочем, Лиссабон доказывает обратное: в этом городе потрясающие виды сочетаются с волшебной архитектурой. Черепица на крышах домиков, маленькие уютные кафе, яркие здания — все это создает невероятную атмосферу романтики, идеально подходящую для праздника всех влюбленных.

А если время позволяет, обязательно нужно отправиться в 45-минутную поездку в Синтру: там можно полюбоваться роскошными дворцами в разных архитектурных стилях, которыми восхищался сам Байрон.

Амстердам

Что может быть более романтичным, чем исследование нового и невероятно красивого города на велосипеде? Амстердам раскрывает романтику с новой, более мягкой стороны.

Здесь идеальным способом провести день будет пешая прогулка вдоль каналов, поездка на лодке и обследование многочисленных и невероятно красивых книжных магазинов.

Венеция

Список самых романтичных городов Европы точно не может обойтись без этой итальянской жемчужины. Город, прежде всего известный по своим каналам, идеально подойдет для путешествия в феврале.

Одно из самых больших преимуществ именно этого времени для посещения Венеции — вне туристического сезона там будет гораздо меньше людей. Это подарит возможность по-настоящему насладиться аутентичной красотой города, без спешки и шума.

Бухарест

Бухарест также известен как маленький Париж. А все благодаря архитектуре, бульварам, обсаженным деревьями и огромному количеству уютных и модных кафе. Здесь найдется все, что так привлекает туристов во французскую столицу, и даже больше. А вот цены окажутся не столь высокими, пишет Metro

