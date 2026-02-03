Состояние богатейших россиян в январе выросло на $19,4 млрд Сегодня 06:12 — Мир

В январе 2026 года совокупное состояние богатейших бизнесменов россии увеличилось на $19,392 млрд.

Об этом свидетельствуют данные формирующегося Bloomberg Billionaires Index, в частности, на основе рыночной стоимости акций компаний, сообщает «Главком» со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Кто больше всего нарастил состояние

Согласно Bloomberg Billionaires Index, с начала этого года президент «Норильского никеля» Владимир Потанин заработал $3,46 млрд, что увеличило его состояние до $29,9 млрд, а состояние соучредителя «ЕвроХима» и СВЭК Андрея Мельниченко выросло на $2,88 млрд до $21,8 млрд.

Генеральный директор «Новатек» Леонид Михельсон заработал $1,93 млрд в январе 2026 года, что увеличило его состояние до $25,6 млрд, а состояние основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова выросло на $1,55 млрд до $24,1 млрд.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году совокупное состояние самых богатых людей планеты достигло 18,3 трлн долларов, что стало рекордным показателем за все время сбора данных. По данным организации Oxfam, за год капиталы миллиардеров выросли более чем на 16% - втрое быстрее, чем средние темпы роста за последние пять лет.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.