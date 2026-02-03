0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Состояние богатейших россиян в январе выросло на $19,4 млрд

Мир
8
В январе 2026 года совокупное состояние богатейших бизнесменов россии увеличилось на $19,392 млрд.
Об этом свидетельствуют данные формирующегося Bloomberg Billionaires Index, в частности, на основе рыночной стоимости акций компаний, сообщает «Главком» со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Кто больше всего нарастил состояние

Согласно Bloomberg Billionaires Index, с начала этого года президент «Норильского никеля» Владимир Потанин заработал $3,46 млрд, что увеличило его состояние до $29,9 млрд, а состояние соучредителя «ЕвроХима» и СВЭК Андрея Мельниченко выросло на $2,88 млрд до $21,8 млрд.
Генеральный директор «Новатек» Леонид Михельсон заработал $1,93 млрд в январе 2026 года, что увеличило его состояние до $25,6 млрд, а состояние основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова выросло на $1,55 млрд до $24,1 млрд.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2025 году совокупное состояние самых богатых людей планеты достигло 18,3 трлн долларов, что стало рекордным показателем за все время сбора данных. По данным организации Oxfam, за год капиталы миллиардеров выросли более чем на 16% - втрое быстрее, чем средние темпы роста за последние пять лет.
По материалам:
Главком
ДоходыДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems