Президент ввел санкции против компаний, обслуживающих танкеры рф
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, которые обслуживают российский танкерный флот и перевозят подсанкционную нефть.
Об этом президент Украины сообщил в Телеграм.
«Продолжаем синхронизацию санкций с Европейским Союзом. Подписал указ о введении санкций против компаний, которые обслуживают российский танкерный флот и перевозят подсанкционную нефть», — говорится в сообщении.
Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров, сообщил Зеленский.
На прошлой неделе Европейский Союз синхронизировал украинские санкции в отношении шести российских пропагандистов в своей юрисдикции, напомнил он.
«Идет работа над 20-м санкционным пакетом Евросоюза. Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены», — отметил Зеленский.
